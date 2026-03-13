Necrológicas de hoy, viernes 13 de marzo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 13 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Amarilla Alba, Yanet
Fallecio en Cervantes a los 34 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos trasladados a Gral Roca y velados en sala velatoria de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 11 Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
Diaz, Diego
Falleció en Cervantes a los 37 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos trasladados a Gral Roca y velados en sala velatoria de Av Roca 649, serán destinados a cremación. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.
FONDRINI, JOSE OMAR
Falleció en Gral. Roca a los 89 años. Su hijo Sergio, su hija política Patricia, sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos Velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 12 hs. en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
VILLARRUEL, JUAN
Consorcio Barrio Don Fernando y la comunidad del barrio, acompaña a sus familiares en este difícil momento; con profundo dolor y tristeza despedimos a nuestro vecino de toda la vida. Tu amabilidad y sonrisa nunca se olvidarán. Descansa en paz querido Juan.
