Necrológicas de hoy, viernes 28 de junio de 2024

Nestor Emilio Trillo

Gracias Nestor por mostrarnos el camino del servicio y del valor de los pequeños detalles de la vida. Su ejemplo seguirá vivo en nuestros corazones por siempre. «…Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; anduve como forastero, y me dieron alojamiento…» (Mateo 25:35)Fundación Neuquén Oeste