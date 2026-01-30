Necrológicas de hoy, viernes 30 de enero de 2026

Falleció el 27/01 a la edad de 74 años, sus compañeros y directivos del Club Del Progreso, acompañan a Eugenia y flia. en tan doloroso momento y rezan por su eterno descanso.

Tronelli, Roberto

Con profundo dolor te despedimos, y acompañamos a tus hijos Piero, Anna, Pablo e Ivanna, en este momento de dolor.Tu hermano Ruben, tu cuñada Mirta y tus sobrinos Ale, Estefi, Romi, Osqui y Nico, te recordarán con mucho amor.