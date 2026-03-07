Tránsito con restricciones en Vaca Muerta: piden circular con extrema precaución por la Ruta 8 este sábado y domingo

Durante este fin de semana, sábado 7 y domingo 8 de marzo, la Ruta Provincial 8 se encontrará en obras. Debido a esta situación se prevén restricciones que afectarán el tránsito normal de Vaca Muerta. Solicitan circular con extrema precaución por la zona y respetar las señales de desvíos.

Obras sobre la Ruta 8: los detalles y pedido de precaución

La empresa TSB lanzó el comunicado para informar que estarán realizando diversas tareas de mantenimiento y señalaron que el punto específico de las tareas se ubica a 8,3 kilómetros del cruce con la Ruta Provincial N° 7.

Este sábado y el domingo, se realizará una interrupción total del camino. Por ello durante estas jornadas, los conductores deberán utilizar obligatoriamente el desvío por el camino alternativo señalizado en la zona.

Ante la presencia de maquinaria pesada y personal trabajando en la zona, se solicita a los usuarios:

Circular con extrema precaución y reducir la velocidad.

Respetar estrictamente las indicaciones de los señaleros y la cartelería preventiva.

Mantener una distancia segura tanto con las máquinas como con el resto de los vehículos.

Para consultas o mayor información, la empresa puso a disposición los números de contacto 2994605791 y 2993293814. Las coordenadas geográficas del corte son -38.5018000, -68.3606020.