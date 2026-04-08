Nuevo DNI en Argentina: costos, quiénes deben renovarlo y qué cambios trae en 2026

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) ha dado un paso firme hacia la modernización de la identidad digital en Argentina. A través de la Disposición 55/2026, se estableció la emisión del nuevo DNI con chip electrónico, una credencial de policarbonato que cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Este lanzamiento del nuevo DNI ha generado diversas consultas sobre la convivencia de formatos: según fuentes oficiales, el nuevo ejemplar no anula a los anteriores, sino que introduce una tecnología de vanguardia diseñada para combatir falsificaciones y facilitar trámites migratorios mediante sistemas encriptados.

¿Quiénes deben tramitar el nuevo DNI con chip en 2026?

Aunque la tecnología es superior, la transición es progresiva. El nuevo DNI con chip no requiere un reemplazo masivo e inmediato para toda la población. La obligatoriedad de obtener el nuevo ejemplar recae exclusivamente en los siguientes casos:

Vencimiento : quienes hayan tramitado su documento en 2011, dado que la vigencia general es de 15 años.

: quienes hayan tramitado su documento en 2011, dado que la vigencia general es de 15 años. Actualizaciones obligatorias : menores que alcancen la edad de entre 5 y 8 años, y adolescentes que cumplan 14 años durante este 2026.

: menores que alcancen la edad de entre 5 y 8 años, y adolescentes que cumplan 14 años durante este 2026. Incidencias: solicitudes por robo, extravío, deterioro o cambios de domicilio.

Para el resto de los ciudadanos, los documentos actuales conservan su plena validez jurídica hasta la fecha de vencimiento que figura en el frente de la tarjeta.

Nuevo DNI: precios y modalidades para obtener el nuevo ejemplar

El costo para gestionar el nuevo DNI con chip varía según la celeridad que el ciudadano requiera. Los aranceles oficiales para el nuevo ejemplar se dividen en cuatro categorías de atención:

DNI Regular : $10.000 (entrega estándar por correo).

: $10.000 (entrega estándar por correo). DNI Exprés : $26.000 (proceso de entrega rápida).

: $26.000 (proceso de entrega rápida). DNI 24 Horas : $41.000 (disponible en centros habilitados).

: $41.000 (disponible en centros habilitados). DNI al Instante: $57.000 (tramitación inmediata en oficinas específicas).

Es importante destacar que, en cumplimiento con la Ley 26.743, la primera emisión del documento por rectificación de identidad de género continúa siendo sin costo.

Seguridad y diseño del nuevo DNI con chip

La principal innovación del nuevo DNI con chip radica en su capacidad contactless (sin contacto). Mediante tecnología NFC, los datos biométricos y biográficos se validan de forma segura, agilizando controles en aeropuertos y oficinas públicas. Además, al estar fabricado en policarbonato, la fotografía y los datos del titular se funden en el material, lo que otorga una durabilidad mucho mayor frente al uso diario.

En términos estéticos, el nuevo ejemplar funciona como un embajador cultural. Su diseño incorpora símbolos de la identidad nacional como el Monumento a la Bandera, las Islas Malvinas, el Glaciar Perito Moreno y el mapa bicontinental, combinando soberanía visual con las capas de seguridad forense más estrictas del mercado.