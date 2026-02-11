¿Cuánto sale renovar el DNI en 2026? El cuadro de precios para sacar el nuevo documento

A partir de febrero de 2026, rigen los nuevos costos para tramitar el Documento Nacional de Identidad. El valor base se fijó en $7.500 para el trámite común, pero la cifra escala significativamente para quienes necesiten el documento con prioridad.

Aunque no es obligatorio renovar el DNI si el actual está vigente, miles de argentinos deben iniciar el trámite por vencimiento, pérdida o actualizaciones de edad. El proceso comienza de manera digital y requiere, en la mayoría de los casos, una gestión previa a través de la aplicación Mi Argentina.

Lista de precios actualizada para renovar el DNI en 2026

DNI Regular (Trámite común): $7.500. Es el trámite estándar con turno previo.

DNI Exprés: $18.500. El ejemplar llega al domicilio en un plazo de 96 horas hábiles.

DNI 24 Horas: $29.500. Permite retirar el documento al día siguiente en oficinas específicas.

DNI al Instante: $40.500. El servicio más rápido, disponible en aeropuertos y sedes seleccionadas.

DNI para Extranjeros: El costo del trámite base para residentes es de $14.000.

Se mantiene la excepción de pago para los siguientes casos:

DNI Recién Nacido: Sin costo si se realiza dentro de los primeros 6 meses de vida.

Identidad de Género: La primera rectificación registral es gratuita.

Tecnología y Seguridad: ¿qué cambia en el nuevo DNI 2026?

El nuevo DNI no es solo una actualización estética. Está fabricado en policarbonato, un material mucho más resistente al desgaste, y cuenta con datos grabados mediante tecnología láser, lo que hace casi imposible su alteración o falsificación.

Además de la icónica escarapela rodeando la foto del titular, el reverso incorpora un código QR para validación rápida y el chip sin contacto (NFC), que permite a las autoridades y organismos verificar la identidad de forma digital. Si tu documento actual dice «Válido hasta 2028 o 2030», no es necesario que lo cambies ahora; podés seguir usándolo con total normalidad hasta su fecha de vencimiento.