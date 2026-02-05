Pasaporte 2026 y nuevo DNI: cuándo hay que hacer la actualización y qué precio tiene

Quienes deben actualizar el DNI y el pasaporte. Foto: Gentileza Infobae.

Desde el Gobierno nacional informaron que desde esta semana el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y el pasaporte argentino actualizado ya se emiten en todo el país. Una renovación impulsada por la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP).

Esta medida generó dudas si deben actualizarlo quienes viajan al exterior. Además, los precios del trámite.

Nuevo DNI y pasaporte, ¿es necesario actualizarlo?

Desde el Ejecutivo nacional explicaron que «la implementación es progresiva y la actualización no es obligatoria».

Al respecto, aclararon que los documentos actualmente vigentes continúan siendo válidos hasta su fecha de vencimiento o ante la necesidad de renovación en caso de robo y/o extravío.

Cómo es el nuevo DNI y pasaporte en 2026

El nuevo DNI incorpora un chip electrónico sin contacto que almacena los datos del titular de forma encriptada y permite validar la identidad de manera segura, sin necesidad de acceder a bases de datos externas.

Además, está fabricado en policarbonato, un material mucho más resistente y duradero, e incorpora mecanismos avanzados de autenticación.

En tanto, el nuevo pasaporte incluye un diseño renovado con páginas de policarbonato, grabado láser en la página de datos personales y nuevos elementos de seguridad visibles y no visibles. «De este modo, con estas incorporaciones, el documento de viaje argentino alcanza el máximo estándar global, alineado con los países más avanzados del mundo», resaltaron desde Casa Rosada.

Cuál es el precio del pasaporte argentino en 2026

El cuadro tarifario para 2026 establece que el valor del pasaporte regular está en $70.000. La modalidad exprés (entrega en 96 horas hábiles) cuesta $150.000, y el trámite “al instante»con entrega en seis horas está $250.000.

En tanto, el precio del trámite para el DNI electrónico todavía no se especificó en las normas.