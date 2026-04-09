Nuevo DNI electrónico en Argentina: quiénes deben tramitarlo y cómo gestionarlo desde 2026

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) ha consolidado el despliegue del nuevo DNI electrónico en todo el territorio nacional, introduciendo una credencial de policarbonato diseñada bajo estándares internacionales de seguridad.

Este nuevo DNI electrónico, que convive con las versiones anteriores, no exige un recambio masivo para toda la ciudadanía, sino que se emite de manera gradual.

Según la normativa vigente de 2026, la prioridad del organismo es garantizar que la transición sea ecuánime, permitiendo que los documentos actuales mantengan su validez legal hasta la fecha de vencimiento impresa, mientras se reserva el nuevo modelo para casos específicos de renovación o actualización.

Nuevo DNI electrónico en Argentina: ¿quiénes deben tramitar el nuevo DNI electrónico?

La obligatoriedad de obtener el nuevo DNI electrónico en 2026 está vinculada a los ciclos de vida del documento y a situaciones administrativas particulares. De acuerdo con la información oficial del Renaper, los grupos que deben realizar el trámite son:

Actualizaciones por edad : menores que alcancen los 5 u 8 años, y adolescentes de 14 años.

: menores que alcancen los 5 u 8 años, y adolescentes de 14 años. Vencimiento : ciudadanos cuyo ejemplar actual haya cumplido su ciclo de vigencia (generalmente 15 años para adultos).

: ciudadanos cuyo ejemplar actual haya cumplido su ciclo de vigencia (generalmente 15 años para adultos). Modificación de datos : personas que necesiten realizar un cambio de domicilio, rectificación de datos o reconocimiento de identidad de género.

: personas que necesiten realizar un cambio de domicilio, rectificación de datos o reconocimiento de identidad de género. Imprevistos: casos de robo, pérdida, extravío o deterioro físico del plástico anterior.

Nuevo DNI electrónico en Argentina: guía paso a paso para actualizar el nuevo formato

Para obtener el nuevo formato del documento nacional, el sistema de turnos se encuentra centralizado de manera digital para agilizar la atención. El proceso para completar el trámite paso a paso es el siguiente:

Solicitud de turno: ingresar a la app Mi Argentina o a la web oficial para elegir el Registro Civil o Centro de Documentación Renaper más cercano. Presentación: concurrir a la cita con la constancia de turno y, de ser posible, el documento anterior. Seguimiento: una vez finalizada la toma de datos biométricos, se entrega un ID de solicitud para rastrear el envío de forma online. Recepción: el ejemplar se distribuye por correo en el domicilio declarado o se retira en la oficina elegida, según la modalidad seleccionada.

Nuevo DNI electrónico en Argentina: costos y tecnología del nuevo DNI electrónico

El acceso al nuevo DNI electrónico mantiene una estructura de costos escalonada según la urgencia del ciudadano. El arancel base para el trámite regular es de $10.000, mientras que las opciones de mayor celeridad (Exprés, 24 Horas o Al Instante) oscilan entre los $26.000 y los $57.000.

Este documento no solo cambia su estética —incorporando símbolos patrios como el Sol de Mayo y el mapa bicontinental— sino que suma un chip biométrico sin contacto y una ventana transparente con grabado láser. Estas innovaciones buscan posicionar a la identidad argentina en los niveles más altos de seguridad global, facilitando controles migratorios y reduciendo significativamente el riesgo de fraude o suplantación de identidad.