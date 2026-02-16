Nuevo pasaporte argentino 2026: ¿debo renovarlo para viajar al exterior?

El lanzamiento de una nueva versión del pasaporte argentino suele generar una duda recurrente entre los viajeros: ¿mi documento actual sigue siendo válido? La respuesta oficial es sí.

A pesar de las recientes actualizaciones en el diseño y la implementación de tecnologías de seguridad de vanguardia que rigen desde febrero 2026, todos los pasaportes emitidos previamente mantienen su vigencia legal hasta la fecha de vencimiento que figura en el ejemplar. No es necesario realizar un recambio preventivo, salvo que el documento esté próximo a expirar o se encuentre dañado.

Nuevo pasaporte argentino 2026: ¿quiénes deben renovar el pasaporte este año?

La obligatoriedad de la renovación recae únicamente sobre aquellos ciudadanos cuyo documento haya vencido o esté por alcanzar su fecha límite. Para evitar complicaciones en migraciones, la recomendación técnica es revisar la vigencia al menos seis meses antes de la fecha del viaje, ya que muchos países exigen ese margen de validez para permitir el ingreso.

Bajo el cronograma actual de 2026, los grupos que deben prestar especial atención son:

Mayores de 18 años : aquellos que emitieron su ejemplar en 2016 (cumpliendo los 10 años de vigencia).

: aquellos que emitieron su ejemplar en 2016 (cumpliendo los 10 años de vigencia). Menores de 18 años: quienes realizaron el trámite en 2021, dado que en su caso la validez es de 5 años.

Nuevo pasaporte argentino paso a paso: ¿cómo tramitar el documento en 2026?

El proceso se ha simplificado a través de canales digitales, permitiendo una gestión más ágil para el ciudadano. Este es, paso a paso:

Turno previo: se puede solicitar a través de la app Mi Argentina, seleccionando el Centro de Documentación Renaper más cercano, o asistir al Registro Civil de tu jurisdicción.

Presentación: acudir a la oficina con la constancia del turno y el comprobante de pago realizado.

Seguimiento: una vez finalizada la toma de datos, el sistema entrega un ID de trámite para rastrear el estado de confección desde la web oficial del Renaper.

Recepción: el documento llega por correo al domicilio declarado. Puede recibirlo cualquier persona mayor de 18 años que presente la constancia de solicitud.

Nuevo pasaporte argentino 2026: requisitos y costos actualizados del trámite

Para iniciar la gestión, es indispensable contar con el DNI tarjeta vigente. Si bien no es obligatorio, se recomienda llevar el pasaporte anterior para facilitar el historial administrativo.

En el caso de los menores de edad, el protocolo exige la presencia de ambos padres o un representante legal con sus respectivos DNI actualizados. Si el menor no está acompañado por sus progenitores, deberá presentar una autorización certificada por escribano o juez que especifique la facultad para tramitar el pasaporte.

Dato clave: el costo oficial del trámite ordinario en 2026 es de $70.000, valor que ya incluye el envío a domicilio sin cargos adicionales en todo el país.