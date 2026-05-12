Gobierno aseguró que es una «ley abstracta»: uno a uno, los efectos del recorte que aplicó Nación al presupuesto universitario

En la cuenta regresiva para la movilización que se convoca a diversos puntos del país, el Gobierno de Javier Milei aplicó un nuevo recorte al presupuesto universitario. Mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Ejecutivo oficializó un recorte de $78.768 millones que afecta desde obras de infraestructura hasta programas de alfabetización y sueldos docentes.

La medida profundiza la brecha entre Nación y las universidades. Según datos del CEPA, Centro de Economía Política Argentina, bajo la gestión actual el presupuesto para educación superior ya acumula una caída real del 32,5%. Si se proyecta a finales de 2026, la pérdida de poder de compra del sistema universitario llegará al 41,6% respecto a 2023.

Qué programas perdieron fondos por el recorte a universidades aplicado por Javier Milei

El recorte no solo afecta a las aulas, sino que desmantela programas de base en todo el sistema educativo. Estos son los números del ajuste:

Plan Nacional de Alfabetización: es el más castigado. Perdió $35.288 millones , lo que impacta directamente en las transferencias que reciben las provincias para programas de lectura y escritura.

es el más castigado. Perdió , lo que impacta directamente en las transferencias que reciben las provincias para programas de lectura y escritura. Infraestructura Universitaria: se quitaron $5.303 millones . La medida dejó sin efecto obras en 13 universidades nacionales .

se quitaron . La medida dejó sin efecto obras en . Salarios Docentes: se suprimió el «Fondo de Compensación Salarial» por $8.929 millones , destinado a equiparar los sueldos mínimos en las provincias.

se suprimió el «Fondo de Compensación Salarial» por , destinado a equiparar los sueldos mínimos en las provincias. Tecnología Educativa: la empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una retracción de $48.000 millones en transferencias.

la empresa estatal sufrió una retracción de en transferencias. Becas Estudiantiles: dentro del programa de Gestión Educativa, la baja fue de $559 millones.

La respuesta oficial: «La ley es abstracta»

Mientras los centros de estudiantes de la UNCo y la UNRN preparan las columnas en Neuquén y Río Negro, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, lanzó una definición que caldeó los ánimos.

Para el funcionario, la Ley de Financiamiento Universitario ya no tiene validez legal. «No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto», sentenció Álvarez. Según su visión, cualquier gasto extra debe especificar de dónde salen los fondos, algo que —según Nación— la ley actual no hace.

El informe técnico revela la magnitud de la distancia entre lo que pide el sistema educativo y lo que ejecuta el Ejecutivo:

Con la Ley (vetada): el presupuesto debería haber llegado a $8,49 billones, lo que implicaba una recuperación casi plena del terreno perdido frente a la inflación de 2023. Con el Presupuesto de Milei: el crédito vigente es de $4,87 billones.

En términos reales, el presupuesto que defiende el Gobierno es un 35,1% inferior al que correspondería bajo la ley aprobada en el Congreso. Esta diferencia es la que hoy moviliza a miles de personas en todo el país.