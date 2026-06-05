Certificado Único de Discapacidad: reservá tus pasajes gratis en micros de larga distancia fácilmente

Pasajes gratis en micro y Certificado Único de Discapacidad: la guía definitiva para reservar boletos de larga distancia.-

Tras las recientes modificaciones en la estructura de compensaciones que el Estado nacional otorgaba a las empresas operadoras de micros de larga distancia, las autoridades y los marcos regulatorios vigentes reafirman que la gratuidad de los pasajes para personas con discapacidad sigue siendo obligatoria y plenamente exigible. El acceso al servicio está estrictamente digitalizado para transparentar la asignación de plazas, y evitar así trabas burocráticas en las terminales.

Cómo reservar los pasajes para personas con discapacidad y usar el Certificado Único de Discapacidad por internet

La digitalización implementada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) permite tramitar las reservas de los pasajes para personas con discapacidad desde cualquier dispositivo, evitando traslados innecesarios a las boleterías. El sistema opera de manera unificada y automatizada, junto con otras bases de datos del Estado para validar los perfiles de los usuarios.

Para realizar la solicitud de los pasajes para personas con discapacidad vía web, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingreso a la plataforma : se debe acceder al Sistema Web de Reserva de Pasajes oficial de la CNRT.

: se debe acceder al Sistema Web de Reserva de Pasajes oficial de la CNRT. Validación de identidad: el sistema solicita el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el número de código correspondiente al Certificado Único de Discapacidad (CUD) o, en su defecto, la credencial del INCUCAI .

o, en su defecto, la credencial del . Cruce de datos : la plataforma valida de forma automática y en tiempo real la vigencia de la documentación mediante la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) .

: la plataforma valida de forma automática y en tiempo real la vigencia de la documentación mediante la base de datos de la . Plazos de emisión: la reserva debe gestionarse con una antelación mínima de 48 horas antes de la salida prevista del servicio. Una vez confirmada, la empresa transportista tiene la obligación legal de enviar el pasaje electrónico al correo del usuario hasta 48 horas antes del viaje. No es necesario retirar el boleto físico en la terminal.

Requisitos para tramitar pasajes para personas con discapacidad de forma presencial o con credenciales «No CUD»

Si bien la vía digital es el mecanismo prioritario sugerido por los organismos de control, el marco regulatorio contempla alternativas físicas y excepciones específicas para personas con diferentes tipos de certificaciones de salud o representaciones legales.

Aquellos que opten por la modalidad tradicional, o presenten condiciones particulares, deben considerar las siguientes normativas:

Atención en boleterías : el beneficiario, o su representante legal debidamente acreditado, puede presentarse en los puntos de venta de las empresas al menos 48 horas antes del viaje. Se debe exhibir el DNI original y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) , ya sea en su formato en papel o en la versión digital oficial a través de las Resoluciones N° 2008 y N° 2189 de la Agencia Nacional de Discapacidad dentro de la app Mi Argentina .

: el beneficiario, o su representante legal debidamente acreditado, puede presentarse en los puntos de venta de las empresas al menos 48 horas antes del viaje. Se debe exhibir el y el , ya sea en su formato en papel o en la versión digital oficial a través de las Resoluciones N° 2008 y N° 2189 de la dentro de la . Flexibilidad para pacientes INCUCAI : quienes posean la credencial de trasplantados o en lista de espera no están sujetos a la ventana obligatoria de las 48 horas previas; la ley les permite solicitar su boleto el mismo día del viaje directamente en la terminal, condicionado únicamente a la disponibilidad de plazas en el coche.

: quienes posean la credencial de trasplantados o en lista de espera no están sujetos a la ventana obligatoria de las 48 horas previas; la ley les permite solicitar su boleto el mismo día del viaje directamente en la terminal, condicionado únicamente a la disponibilidad de plazas en el coche. Usuarios con Certificados «No CUD»: las personas con pases por discapacidad provinciales o de regímenes antiguos que no posean el formato nacional unificado deben tramitar primero el alta en el sistema. Para ello, es requisito enviar una copia digitalizada del DNI y de la credencial a la dirección oficial certificadosnocud@gmail.com para habilitar sus perfiles en la ticketera digital de la CNRT.

La transparencia en los sistemas de carga del transporte automotor garantiza que el beneficio de los pasajes para personas con discapacidad continúe funcionando de forma totalmente gratuita, resguardando el principio de accesibilidad en los servicios de larga distancia de toda Argentina.