Por qué este miércoles 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor

Hoy, miércoles 17 de septiembre 2025, se celebra en Argentina el Día del Profesor en conmemoración del fallecimiento de José Manuel Estrada, un destacado intelectual, político y educador del siglo XIX. La fecha rinde homenaje a su enorme aporte al sistema educativo del país. Los detalles en esta nota.

Día del Profesor 2025: datos clave sobre la conmemoración

José Manuel Estrada fue una figura central en la enseñanza en Argentina. Se desempeñó como profesor, rector y conferencista, y su influencia marcó a varias generaciones de estudiantes y docentes. Su legado y sus ideas sobre la educación siguen siendo relevantes en la actualidad.

Aunque no es un feriado, el Día del Profesor es una fecha importante en el calendario escolar. Los datos claves de la celebración son los siguientes:

Se celebra cada 17 de septiembre en honor a la muerte de José Manuel Estrada.

en honor a la muerte de José Manuel Estrada. El homenaje está dedicado a los profesores de secundaria y universidad.

Las escuelas y universidades suelen organizar actos para reconocer la labor de los docentes.

de los docentes. La fecha no implica la suspensión obligatoria de clases.

¿Hay feriados en septiembre 2025?

De acuerdo con el calendario oficial, y más allá de que en septiembre 2025 se celebra el Día del Maestro, el Día del Profesor y el Día del Estudiante, el mes no tiene feriados nacionales. El próximo feriado será el 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este año cae domingo y en un primer momento fue declaro como intransferible, aunque semanas atrás, el Gobierno Nacional lanzó un decreto para que sea transferido al viernes.

Con información de NA