Escasez de docentes en Argentina: Río Negro y Neuquén toman distancia de la radiografía nacional

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) alertó sobre una «crisis sin precedentes» por la escasez de profesores en el mundo a causa de los bajos salarios, las situaciones de violencia, el aumento de estudiantes y el envejecimiento del cuerpo docente.

Hacia 2030, se advierte, habría un déficit de 44 millones de profesores en educación primaria y secundaria. Los especialistas plantean que si no se toman medidas a corto y mediano plazo, la escasez docente afectará gravemente la calidad y el acceso a la educación.

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) reconocieron una falta de docentes en áreas claves como inglés, física, química e informática en los últimos 10 años. En el país, nueve de cada diez escuelas tienen dificultades para cubrir cargos docentes en Argentina. La situación no es nueva, pero se ha agravado en los últimos años.

«La falta de docentes debe considerarse como una política de estado. Si hoy se toma en cuenta la cantidad de docentes y alumnos pareciera estar todo bien. Pero hay que discriminar: hay muchos docentes de educación física y ciencias sociales, pero faltan docentes de grado, de física, química, biología», describió Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa, institución que agrupa a más de 5000 escuelas privadas en el país, a diario RÍO NEGRO.

La edad promedio de los docentes en Argentina es de 44 años. En muchas provincias, se jubilan a los 50. «A esto se suma que -acotó Zurita- si no los tenés bien distribuidos en las 24 jurisdicciones, genera problemas. En Tucumán, por ejemplo, no hay inconvenientes, pero en la provincia de Buenos Aires es difícil conseguir maestros de grado. En cambio, si buscás un profesor de historia, recibís 50 currículums en un minuto«.

En noviembre se llevará a cabo un censo de docentes que arrojará luz al mapa nacional. «Será una oportunidad para conocer la distribución y la discriminación rubro por rubro. El paso necesario para tomar decisiones políticas. De todos modos, otro debate que debe darse es por qué no se elige la docencia: más allá del reconocimiento salarial hay una cuestión de reconocimiento social», señaló.

En relación a los sueldos, Zurita consideró que hay mucha variación ya que, por ejemplo, las provincias del sur ofrecen valores más altos que en el norte del país. «No es la única variable: la escuela es la caja de resonancia de los problemas sociales. Y el docente no solo está abocado a la enseñanza. Hay muchos casos de violencia y eso quita el incentivo«, planteó Zurita.

En Neuquén y Río Negro destacan los salarios docentes. Foto: archivo

Río Negro, «con el segundo mejor salario»

Desde el Ministerio de Educación de Río Negro tomaron distancia del diagnóstico nacional. «No tenemos falta de docentes. Lo cierto es que contamos con el segundo mejor salario del país. Siempre hay un ida y vuelta con el gremio porque es la forma de resolver esta situación», resumió Silvia Arza, secretaria de Educación de Río Negro y agregó: «En otras provincias, un maestro de grado gana 600 mil pesos; acá pasamos del millón».

En septiembre, un maestro de grado -con una carga horaria de 4 horas- y 10 años de antigüedad cobrará 1.170.761 pesos; mientras uno que recién se inicia percibirá 1.121.000 pesos.

Un dato llamativo es la suba en la cantidad de ingresantes a los institutos de formación docente de la provincia año tras año. En 2024, se registraron 1.423 estudiantes; este año fueron 1.485.

Río Negro siempre ha estado a la vanguardia del resto de las jurisdicciones en cuanto a las políticas educativas», Silvia Arza, secretaria de Educación de Río Negro.

Por otro lado, destacó Arza, entre febrero y marzo se llevaron adelante 500 preocupacionales en Río Negro vinculados a ingresos a la docencia. El año pasado, fueron 330. «Tenemos muchos casos de docentes de otras jurisdicciones que vienen a radicarse en Río Negro. La oferta convoca», afirmó.

A diferencia de años atrás, destacó, cayó la cantidad de los llamados idóneos en las aulas -profesionales sin título docente que dictan clases-. «Muchos hicieron el trayecto formativo de dos años focalizado en la parte pedagógica y esto mejora la calidad de la enseñanza, la calidad de aprendizaje de los estudiantes y las condiciones laborales de persona en el cargo», subrayó.

Desde Río Negro avanzan en un reporte para evaluar «vacancias y saturaciones» en los diversos cargos docentes. En Bariloche, por ejemplo, hay gran cantidad de profesores de educación física. «El objetivo es articular con el sistema formador para ver si necesitamos otra formación docente, otros títulos. El informe de Unesco, por ejemplo, habla de la escasez de docentes en tecnología. El año pasado, hubo un desmantelamiento de Nación con respecto a la hiperconectividad y dejaron 400 escuelas sin el piso tecnológico», afirmó. Dijo que la provincia «fortaleció la conectividad a partir de fibra óptica de Altec en las escuelas urbanas, en Río Colorado, Catriel y El Bolsón recurrió a cooperativas y se colocaron antenas satelitales en las escuelas rurales. En total son 90 antenas en 90 escuelas que mejoraron conectividad de 3 megas a 100 megas».

La edad promedio de los docentes en Argentina es de 44 años. Foto: archivo

Neuquén pone la mirada en el nivel medio

En Neuquén advierten que la vacancia en horas y cargos es una constante en los últimos años. «Es multicausal y tiene que ver con el gran desarrollo territorial de la provincial y el inicio tardío de los profesorados de nivel secundario. Desde los 90, solo estaba el Instituto de Formación Docente de Cutral Co. Después, a partir de 2008, se amplió la oferta con la apertura de nuevos institutos«, sintetizó Verónica Crespo, coordinadora de Niveles y Modalidades del Consejo de Educación de Neuquén.

Consideró que el nuevo diseño curricular en el secundario generó nuevas demandas en filosofía, teatro y tecnología, por ejemplo. «¿No hay docentes especializados en estas materias?», se le preguntó. «No tenemos datos certeros. En la provincia, se forman profesores de informática en Zapala y Villa La Angostura, pero todavía no hay un caudal de egresados. También está la Universidad Nacional del Comahue, pero esos egresados no se vuelcan a elegir la docencia como tarea», respondió Crespo.

En relación a los maestros de grado, advirtió que en este momento, hay 100 cargos sin cubrir en la provincia. «Pero no es más que una foto al primero de septiembre. Esto es dinámico. Tal vez hablamos de suplencias cortas que no pueden cubrirse. Pero en educación primaria no es grave la situación», afirmó.

Recordó que en 2018, se abrió un instituto de formación docente en Villa La Angostura y otro en Rincón de los Sauces que forman docentes para el nivel primario. Un año después se inauguró un anexo en Aluminé. «En ese momento -advirtió Crespo- era grave la no cobertura de docentes de maestros de grado, pero hoy no es la misma realidad. Son carreras con mucha demanda ya que están en pueblos alejados de las grandes ciudades que permiten a la gente estudiar ya sea porque no han tenido la oportunidad o no se pudieron ir de su pueblo».

La violencia se visibiliza en la escuela pero esas cuestiones se abordan. También hay violencia en otros espacios, pero miran para otro lado», Verónica Crespo, coordinadora de Niveles y Modalidades del Consejo de Educación de Neuquén.

Hoy el foco en Neuquén está puesto en las horas que faltan cubrir en nivel secundario y en la escuela técnica. «Hay muchos estudiantes que no tienen un día completo de clases. Siempre hay alguna hora libre por falta de profesores. Hay espacios curriculares en los que la vacante se siente un poco más, como informática o las artísticas -teatro y música-«, recalcó.

Puso como ejemplo el Distrito 1, al este de Neuquén, con 500 horas sin cubrir. En este caso, lenguas preexistentes e informática forman parte del grueso de las materias de «difícil cobertura», junto con historia, laboratorio e inglés. En el Distrito 8, al oeste de la provincia, hay 450 horas sin cubrir, principalmente de teatro e informática.

Respecto a los salarios, el sueldo bruto de un docente que recién arranca es de 1.397.240 pesos, el neto es de 1.104.114 pesos; en tanto, un docente con 10 años de antigüedad percibe un bruto de 1.514.389 pesos -1.188.462 pesos es el neto-.

Crespo consideró que la falta de docentes es un «fenómeno multicausal»: «En el sistema educativo hay muchos profesionales que eligen la docencia. Vienen de otros espacios de trabajo. Quizás no eligen la docencia como primera opción, pero no podemos hablar de sueldos bajos. Neuquén debe ser una de las únicas provincias que logró un acuerdo paritario con aumento trimestral. Y muchos docentes de otras provincias eligen venir a Neuquén«.

Una aplicación para conectar a docentes con puestos de trabajo

En la búsqueda de alternativas, Aiepa desarrolló una aplicación llamada «EDUPrivada» que conecta a escuelas y docentes en búsqueda de empleo, a través de «un match laboral».

Esta plataforma permitió detectar que, entre el 80% y 90% de los institutos educativos privados enfrentan dificultades para encontrar personal docente calificado.

Además, permitió saber que, en ciertas áreas, como inglés o informática, los profesionales optan por trabajos mejor remunerados en el sector privado o empresas del exterior. “Si no hay planificación y estímulos, va a empeorar”, consideró Zurita.

Momento crítico profesional

La profesión docente se encuentra en un momento crítico tanto a nivel mundial, como en el contexto latinoamericano y de nuestro país. En lo que refiere al ámbito patagónico, y específicamente en Río Negro, no se presenta un panorama distinto. Así, encontramos en las aulas de las escuelas secundarias (ámbito en el cual nos desempeñamos con colegas de la Universidad Nacional de Río Negro como investigadorxs) un porcentaje importante de cargos cubiertos por personal sin una formación pedagógico-didáctica que otorga la profesión docente.

Al mismo tiempo, la crisis se evidencia en el campo de la formación. En este sentido, asistimos en los profesorados de nuestra universidad a una decreciente matrícula que, como institución formadora de formadores, buscamos con variados esfuerzos revertir. La pregunta a formularnos es: ¿qué factores podrían explicar la crisis? Sin duda, la respuesta es compleja y no resiste explicaciones simplistas. Por un lado, podemos referir a la precarización salarial que lleva a quienes ejercemos esta profesión, hacia un sobreempleo para intentar sostener un ingreso que nos deje más cerca de alcanzar un sueldo merecido por nuestra tarea (esto en todos y cada uno de los niveles del sistema educativo).

Por otro lado, pero en relación, la sobrecarga de tareas que el trabajo docente implica debido a que las mismas no terminan cuando salimos de la escuela, sino que demandan una extensión que sobrepasa (ampliamente) el horario laboral. Adicionamos los fuertes procesos de pauperización que en los últimos años afecta a nuestrxs estudiantes y que la escuela y el colectivo docente enfrenta comprometidamente en el trabajo al interior de las instituciones educativas (particularmente en las instituciones públicas).

Lo caracterizado nos permite arribar a una posible explicación de la crisis y quizás ayuda a tomar conciencia de que mientras no haya una valoración de la profesión docente que se materialice en la promoción, desde las políticas educativas, de otras condiciones laborales y salariales, este problema persistirá con la posibilidad de agravarse.

Dra. Cecilia Inés Fourés, directora del Laboratorio de Investigación en Formación de Formadores (LIFF) y directora de la Especialización en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).