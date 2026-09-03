Precaución en la Ruta 40 de Neuquén: retiran el auto del hombre que murió tras caer al Lago Lacar

Durante la jornada de este jueves, un operativo se monta sobre la Ruta Nacional 40 para retirar el vehículo con el que cayó al Lago Lacar y murió un hombre de San Martín de los Andes el pasado domingo 16 de agosto. Las maniobras de extracción obligar a reducir la calzada entre los kilómetros 2.207 y 2.209.

El incidente ocurrió cerca del acceso a la playa Catitre y la víctima- de 36 años- viajaba abordo de una Volkswagen Suran color gris. En el vehículo no viajaban otros ocupantes. La principal hipótesis es que se trató de un suicidio.

En el sector se solicita transitar con precaución y respetar las indicaciones del personal. La maquinaria desplegada se concentra en una curva de la ruta nacional ubicado a pocos kilómetros de la localidad cordillerana.

El sector donde se trabaja para retirar el vehículo.

Dónde recurrir en Neuquén y Río Negro para buscar ayuda si se reconocen signos de alerta sobre suicidios

En Neuquén, los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas.

También se pueden consultar en los centros de salud y hospitales del interior. Además, se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro ante una situación de intento de suicidio o de riesgo de autolesión se puede llamar al 911. También pueden acercarse o comunicarse con el hospital o centro de salud más cercano, o bien a través de la línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental 0800 999 0091.