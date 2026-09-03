Nico Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la Serie A y habló del retiro de Messi

Nico Paz fue premiado como el mejor jugador joven de la última temporada en la Serie A.

Nicolás Paz fue distinguido por la excelente campaña que tuvo en el fútbol italiano. El argentino convirtió 12 goles y repartió siete asistencias en los 35 partidos que disputó y el miércoles fue premiado como el mejor jugador joven de la temporada 2025/26 en la Serie A de Italia, en la que tuvo una brillante actuación con el Como 1907.

El joven, que está a pocos días de cumplir 22 años, fue la gran figura del equipo dirigido por Cesc Fàbregas -quien fue elegido como el mejor entrenador de la temporada-, que consiguió 71 puntos en la liga, terminó en el cuarto puesto y logró su primera clasificación a la UEFA Champions League.

Fabio Capello, exdirector de la Selección de Italia y del Real Madrid, entre otros clubes, fue el encargado de entregar el galardón y aprovechó para cuestionar la decisión del Merengue de desprenderse del mediocampista: «No entiendo por qué el Real Madrid decidió venderlo», sostuvo el histórico entrenador.

El Como 1907 compró a Nico Paz de manera definitiva antes del Mundial 2026 por 60 millones de euros, pero de todas formas el club de la capital española se aseguró opciones de recompra para futuras ventanas.

Por otro lado, el talentoso mediocampista fue consultado por el retiro de la Selección Argentina de Lionel Messi. «Lo de Messi es triste porque es el mejor jugador de la historia, uno de mis ídolos. Para mí fue bellísimo poder jugar y hacer mi debut con él en el campo», comentó.

Además, Paz también quedó en el once ideal de la temporada, en el que también ingresó el delantero argentino Lautaro Martínez, quien aportó 17 goles en el campeonato que ganó su equipo, el Inter.

En la actual temporada, el conjunto del norte de Italia suma cuatro puntos producto de un empate ante Udinese en la primera jornada y una valiosa victoria ante Napoli el último domingo, ambos en condición de visitante. Este viernes volverá a jugar fuera de casa, ante Genoa desde las 15:45, y el próximo jueves afrontará su debut histórico en la Champions League frente al Leipzig de Martín Demichelis de local.