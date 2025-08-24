Precauciones en pasos fronterizos a Chile: información actualizada 24 de agosto 2025
Las condiciones del tiempo en la cordillera de Neuquén y Río Negro afectan la circulación en los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde el norte de la Patagonia, este domingo 24 de agosto 2025.
En este marco, si este domingo 24 de agosto 2025 salís desde Neuquén o Río Negro hacia Chile o viceversa, acá repasamos el estado actualizado de los pasos fronterizos: repasamos el reporte diario, horarios, documentación que pueden solicitarte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial.
Paso Pino Hachado: 24 de agosto 2025
- Paso habilitado, transitable con extrema precaución a partir de las 11:30.
- Calzada con hielo, viento fuerte. Pronóstico de precipitaciones.
- Zona con animales sueltos, equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma: 24 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Horario: ARG – 9 a 18 / CHI – 8 a 17.
- Acumulación de nieve y hielo en calzada.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum: 24 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Centro de frontera habilitado. Dos horarios de barcaza.
- Nieve sobre calzada.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen): 24 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Equipos operando.
- Sectores con barro y nieve.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré: 24 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, habilitado para autos y colectivos.
- Calzada con hielo y nieve. Pronóstico de nevadas.
- Posible formación de hielo en sectores.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen: 24 de agosto 2025
- Paso cerrado al tránsito en general.
- Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
- Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.
Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este domingo 24 de agosto 2025?
Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informaron que este domingo 24 de agosto 2025 el pronóstico para la zona de lagos adelanta que:
- Lluvias débiles con nevadas en alta montaña.
- Ascenso de las temperaturas en los próximos días.
Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: domingo 24 de agosto 2025
Si circulás por los pasos fronterizos que conectan Argentina Con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades de Vialidad Nacional advierten hoy, domingo 24 de agosto 2025:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
