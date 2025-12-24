Qué pasó con el agua en Roca y cuándo volverá el servicio a los barrios

Aguas Rionegrinas informó que comenzó a normalizarse de manera paulatina el servicio de agua potable en distintos sectores de Roca, luego de haberse registrado inconvenientes en transformadores de energía que afectaron tanto a la zona baja como a la zona alta de la ciudad. Los detalles.

Fallas de energía y barrios sin agua en Roca

Según detalló la empresa, el principal inconveniente con el agua en Roca se produjo en el transformador de energía de la planta de captación de Stefenelli, situación que provocó la interrupción del suministro en la zona baja. El área afectada comprendió el sector delimitado por el Canal Principal hasta la Ruta Nacional 22, y desde la intersección de Gelonch y Maipú hacia los sectores noreste y noroeste.

Desde la prestataria indicaron que el desperfecto ya fue solucionado y que el servicio se irá restableciendo progresivamente durante el transcurso de la tarde, a medida que se recupere la presión en la red.

En paralelo, en la zona alta de la ciudad también se había registrado un problema en el transformador de energía que abastece al tanque del sector. En este caso, la empresa distribuidora Edersa logró reparar la falla, por lo que el servicio se encuentra actualmente en proceso de normalización.

Mientras se completa la recuperación total del sistema, Aguas Rionegrinas recomendó a los usuarios realizar un uso racional del agua potable. En ese sentido, solicitó evitar prácticas como el riego y otras actividades que impliquen un alto consumo del recurso, con el objetivo de acelerar los tiempos de presurización de la red.

Ante cualquier duda, consulta o reclamo, los usuarios pueden comunicarse con la línea telefónica gratuita 0800-999-24827 o a través de la línea de WhatsApp 2920-402808.