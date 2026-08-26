Monotributo septiembre 2026: guía de pago y métodos con reintegro en ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió un recordatorio integral, con todos los canales habilitados, para que los monotributistas abonen su cuota mensual de cara a los vencimientos de septiembre 2026.

Luego de la entrada en vigencia de las nuevas escalas del régimen simplificado —cuyos parámetros se actualizaron un 16,8% tras el cómputo de la inflación del primer semestre—, el organismo recaudador ARCA detalló las alternativas electrónicas disponibles para cancelar las obligaciones sin necesidad de trámites presenciales.

Entre las opciones vigentes, el ente oficial destacó que ciertas modalidades automáticas otorgan el beneficio del reintegro de una cuota al año para los contribuyentes cumplidores.

¿Cómo pagar el Monotributo desde las aplicaciones de ARCA y homebanking?

Para quienes prefieren gestionar el pago desde dispositivos móviles o plataformas bancarias, el organismo ofrece métodos directos y la generación del Volante Electrónico de Pago (VEP):

Aplicaciones oficiales (ARCA Móvil y Mi Monotributo) : permiten abonar la obligación mensual de forma directa, desde el teléfono, o generar un VEP consolidado para cancelarlo posteriormente en la red de pagos elegida.

: permiten abonar la obligación mensual de forma directa, desde el teléfono, o generar un VEP consolidado para cancelarlo posteriormente en la red de pagos elegida. Homebanking: los usuarios pueden ingresar a su banca digital y buscar la sección «Servicios ARCA«. Esta vía permite generar y abonar el VEP directamente desde la cuenta bancaria, sin necesidad de ingresar previamente con clave fiscal al portal del organismo.

Billeteras virtuales y código QR para cancelar la cuota de ARCA

La digitalización del sistema tributario permite saldar la cuota mensual, utilizando dinero en cuenta o tarjetas asociadas en billeteras virtuales:

Generación del código: ingresar al Portal de Monotributo de ARCA, con CUIT y clave fiscal. Consulta de vencimiento: dirigirse a la sección «Próximo vencimiento» y seleccionar la opción de pago con código QR. Lectura y confirmación: escanear el código desde la billetera virtual habilitada para completar la transacción al instante.

En caso de registrar saldos pendientes de meses previos, los contribuyentes pueden consultar y cancelar sus obligaciones acumuladas a través del servicio con clave fiscal «Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos» (CCMA).

Débito automático y tarjeta de crédito: el beneficio de la bonificación anual de ARCA

Los contribuyentes que eligen adherir el pago a débitos periódicos cuentan con la ventaja de evitar olvidos en las fechas de corte y, al mismo tiempo, acceder a un beneficio económico anual otorgado por el organismo recaudador:

Débito automático en cuenta bancaria : se puede gestionar desde el Portal de Monotributo con clave fiscal, a través de la entidad bancaria o mediante el servicio web «Declaración de CBU«. Quienes mantengan la adhesión regular acceden a la bonificación de una cuota mensual al año.

: se puede gestionar desde el Portal de Monotributo con clave fiscal, a través de la entidad bancaria o mediante el servicio web «Declaración de CBU«. Quienes mantengan la adhesión regular acceden a la bonificación de una cuota mensual al año. Tarjeta de crédito: la cuota puede saldarse por débito automático en el resumen, telefónicamente o en la web de la administradora del plástico. Esta modalidad también aplica para el reintegro anual, aunque desde ARCA advierten que la acreditación del pago puede demorar hasta 10 días hábiles en verse reflejada.

Cajeros automáticos: precauciones sobre intereses y pagos pendientes

El pago presencial, en terminales de autoservicio de las redes Banelco y Link, continúa habilitado para el período corriente.

No obstante, las autoridades tributarias aclararon que las terminales de cajeros automáticos solo procesan el importe exacto del mes en curso y no calculan intereses por mora.

Aquellos contribuyentes que deban abonar períodos vencidos deberán liquidar previamente los intereses y accesorios correspondientes, mediante VEP, para evitar inconsistencias o saldos deudores en su estado de cuenta.