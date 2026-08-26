Cómo ANSES facilita la jubilación para madres: beneficios por hijos y AUH

En el marco de las herramientas previsionales destinadas a reducir las brechas de género en el mercado laboral, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recuerda la plena vigencia del Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado.

La medida vinculada a ANSES, regulada por el Decreto 475/2021, permite que las mujeres de 60 años o más que no reúnan los 30 años de servicios requeridos por la ley computen períodos de aportes fictos por cada hijo criado.

Además, el esquema otorga un beneficio diferencial acumulativo para aquellas titulares que hayan percibido la Asignación Universal por Hijo (AUH), facilitando el acceso a la jubilación ordinaria en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Jubilaciones para madres: cómo funciona el cómputo de aportes y el plus por haber cobrado AUH

El régimen de tareas de cuidado que administra ANSES compensa el impacto que la maternidad genera, sobre la continuidad laboral y la densidad de cotizaciones de las trabajadoras.

La escala de cómputo previsional se estructura bajo las siguientes pautas oficiales:

Hijos biológicos : se reconoce un año de aportes por cada hijo nacido con vida.

: se reconoce un año de aportes por cada hijo nacido con vida. Hijos adoptados : se computan dos años de aportes por cada menor de edad adoptado.

: se computan dos años de aportes por cada menor de edad adoptado. Hijos con discapacidad : se adiciona un año extra de servicio en caso de contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

: se adiciona un año extra de servicio en caso de contar con . Adicional por AUH: aquellas mujeres que hayan percibido la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante al menos 12 meses, continuos o discontinuos, suman dos años adicionales por cada hijo beneficiario.

Bajo este esquema, una madre de tres hijos que percibió la AUH por cada uno de ellos durante al menos un año puede acreditar hasta tres años de aportes por hijo (uno por crianza y dos por la asignación), totalizando nueve años de servicios computables para su jubilación en ANSES.

Asimismo, el organismo previsional reconoce los plazos correspondientes a las licencias por maternidad y períodos de excedencia formalmente utilizados.

Condiciones y requisitos de ANSES para tramitar la jubilación por Tareas de Cuidado

Desde ANSES recordaron que este mecanismo no constituye una jubilación automática por haber cobrado la Asignación Universal por Hijo (AUH), sino una vía complementaria para alcanzar los 30 años de servicios exigidos por el marco legal vigente.

Para iniciar la gestión, las solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Edad mínima jubilatoria : tener 60 años de edad cumplidos al momento de la solicitud (no se admite la tramitación anticipada de los períodos).

: tener 60 años de edad cumplidos al momento de la solicitud (no se admite la tramitación anticipada de los períodos). Falta de aportes : requerir de estos años reconocidos para completar el piso de 30 años de cotizaciones previsionales.

: requerir de estos años reconocidos para completar el piso de 30 años de cotizaciones previsionales. Incompatibilidad: no contar con una jubilación ya otorgada ni encontrarse con un beneficio previsional en trámite dentro del país.

Documentación necesaria y cómo solicitar turno en Mi ANSES

Antes de presentarse en una dependencia oficial de ANSES, la titular debe verificar que sus vínculos familiares se encuentren debidamente registrados y actualizados en el sistema.

El procedimiento administrativo se realiza en tres etapas: