Empleadas domésticas: ¿cuánto se gana por 4 horas de trabajo en septiembre 2026?

La escala salarial para empleadas domésticas incorpora nuevos valores de referencia, para las liquidaciones de septiembre 2026. El nuevo cuadro contempla un incremento del 1,8% y la integración progresiva al salario básico del 25% del bono no remunerativo, acordado en la última paritaria ($2.000 para quienes cumplen menos de 12 horas semanales).

Bajo el régimen de la Ley 26.844, las empleadas domésticas quienes trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador cobran por hora efectivamente prestada.

Para un esquema habitual de 4 horas semanales, los ingresos mínimos oscilan entre $15.658,52 y $20.198,32 por semana, dependiendo de la categoría y de si la tarea se realiza con o sin retiro.

Calculadora para empleadas domésticas: cuánto se cobra por 4 horas semanales en septiembre 2026

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Escala UPACP • Septiembre 2026 Calculadora: ¿Cuánto se cobra por 4 horas semanales? Valores oficiales con el aumento del 1,8% y proporcional del bono incorporado Categoría profesional: 5ª Categoría: Personal para Tareas Generales 4ª Categoría: Asistencia y Cuidado de Personas 3ª Categoría: Caseros 2ª Categoría: Personal para Tareas Específicas 1ª Categoría: Supervisora Modalidad de trabajo: Con Retiro Sin Retiro (Cama adentro) Antigüedad (1% anual): Menos de 1 año (0%) 1 año (1%) 2 años (2%) 3 años (3%) 4 años (4%) 5 años (5%) 6 años o más (6%) Aplicar adicional por Zona Desfavorable / Patagonia (+30%) Valor por Hora $ 3.914,63 Oficial básico Total por Semana $ 15.658,52 4 horas semanales Estimado Mensual $ 62.634,08 Base 4 semanas (16 hs) Referencia rápida para 4 hs semanales (Básicos sin adicionales) Tareas Generales (Con retiro): $3.914,63 /h $15.658,52 /sem Tareas Generales (Sin retiro): $4.306,71 /h $17.226,84 /sem Cuidado de Personas (Con retiro): $4.185,94 /h $16.743,76 /sem Cuidado de Personas (Sin retiro): $4.641,90 /h $18.567,60 /sem

Empleadas domésticas: escala por 4 horas semanales, según cada categoría, en septiembre 2026

Los valores oficiales de referencia para una jornada de 4 horas semanales, y el importe por hora, se distribuyen de la siguiente forma:

Personal para tareas generales (5ª categoría) : Con retiro: $3.914,63 por hora | $15.658,52 por semana Sin retiro: $4.306,71 por hora | $17.226,84 por semana

: Asistencia y cuidado de personas (4ª categoría) : Con retiro: $4.185,94 por hora | $16.743,76 por semana Sin retiro: $4.641,90 por hora | $18.567,60 por semana

: Caseros (3ª categoría) : Sin retiro: $4.185,94 por hora | $16.743,76 por semana

: Personal para tareas específicas (2ª categoría) : Con retiro: $4.422,53 por hora | $17.690,12 por semana Sin retiro: $4.809,80 por hora | $19.239,20 por semana

: Supervisora (1ª categoría) : Con retiro: $4.645,32 por hora | $18.581,28 por semana Sin retiro: $5.049,58 por hora | $20.198,32 por semana

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Empleadas domésticas: cómo se aplica el bono y adicionales de ley en septiembre 2026

El esquema paritario fijó sumas extraordinarias escalonadas, según la carga horaria: $8.000 (menos de 12 hs semanales), $11.500 (de 12 a 16 hs) y $20.000 (más de 16 hs). Para contratos de 4 horas semanales, el 25% del bono ($2.000) ya se encuentra absorbido en el valor básico de septiembre 2026; el 50% se sumará en octubre y el 25% restante en noviembre.

A estos montos mínimos, se deben agregar los siguientes conceptos si corresponden: