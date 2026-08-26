Empleadas domésticas: ¿cuánto se gana por 4 horas de trabajo en septiembre 2026?
La UPACP oficializó los nuevos valores de referencia con el aumento del 1,8% y parte del bono incorporado, de cara a septiembre 2026. Ingresá a la calculadora interactiva para conocer la liquidación exacta por semana y por mes según tu categoría.
La escala salarial para empleadas domésticas incorpora nuevos valores de referencia, para las liquidaciones de septiembre 2026. El nuevo cuadro contempla un incremento del 1,8% y la integración progresiva al salario básico del 25% del bono no remunerativo, acordado en la última paritaria ($2.000 para quienes cumplen menos de 12 horas semanales).
Bajo el régimen de la Ley 26.844, las empleadas domésticas quienes trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador cobran por hora efectivamente prestada.
Para un esquema habitual de 4 horas semanales, los ingresos mínimos oscilan entre $15.658,52 y $20.198,32 por semana, dependiendo de la categoría y de si la tarea se realiza con o sin retiro.
Calculadora para empleadas domésticas: cuánto se cobra por 4 horas semanales en septiembre 2026
Seleccioná tu categoría laboral y la modalidad de trabajo para consultar el valor por hora, el ingreso semanal y la proyección mensual con los adicionales correspondientes.
Calculadora: ¿Cuánto se cobra por 4 horas semanales?
Valores oficiales con el aumento del 1,8% y proporcional del bono incorporado
Referencia rápida para 4 hs semanales (Básicos sin adicionales)
Empleadas domésticas: escala por 4 horas semanales, según cada categoría, en septiembre 2026
Los valores oficiales de referencia para una jornada de 4 horas semanales, y el importe por hora, se distribuyen de la siguiente forma:
- Personal para tareas generales (5ª categoría):
- Con retiro: $3.914,63 por hora | $15.658,52 por semana
- Sin retiro: $4.306,71 por hora | $17.226,84 por semana
- Asistencia y cuidado de personas (4ª categoría):
- Con retiro: $4.185,94 por hora | $16.743,76 por semana
- Sin retiro: $4.641,90 por hora | $18.567,60 por semana
- Caseros (3ª categoría):
- Sin retiro: $4.185,94 por hora | $16.743,76 por semana
- Personal para tareas específicas (2ª categoría):
- Con retiro: $4.422,53 por hora | $17.690,12 por semana
- Sin retiro: $4.809,80 por hora | $19.239,20 por semana
- Supervisora (1ª categoría):
- Con retiro: $4.645,32 por hora | $18.581,28 por semana
- Sin retiro: $5.049,58 por hora | $20.198,32 por semana
Empleadas domésticas: cómo se aplica el bono y adicionales de ley en septiembre 2026
El esquema paritario fijó sumas extraordinarias escalonadas, según la carga horaria: $8.000 (menos de 12 hs semanales), $11.500 (de 12 a 16 hs) y $20.000 (más de 16 hs). Para contratos de 4 horas semanales, el 25% del bono ($2.000) ya se encuentra absorbido en el valor básico de septiembre 2026; el 50% se sumará en octubre y el 25% restante en noviembre.
A estos montos mínimos, se deben agregar los siguientes conceptos si corresponden:
- Antigüedad (1% anual): se añade un 1% por cada año trabajado con el mismo empleador, sobre el valor total de las horas.
- Zona Desfavorable (+31%): rige un adicional del 31% para el personal que preste servicios en las provincias patagónicas (Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa) y el partido de Patagones.
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