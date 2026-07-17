Quini 6: tres ganadores en el Siempre Sale y un pozo que no para de crecer

El Quini 6 tuvo su esperada revancha este jueves 16 de julio 2026, luego de la suspensión técnica sufrida en la jornada previa. En este sorteo número 3.391, las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha volvieron a quedar vacantes al no registrarse tarjetas con los seis aciertos ideales.

Sin embargo, la fortuna del Quini 6 rompió el tablero en la categoría de resolución obligatoria: el «Siempre Sale» consagró a tres nuevos millonarios en el país, descentralizando los festejos de la noche.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo 3.391 del jueves 16 de julio 2026

De acuerdo con las actas emitidas por las autoridades de la Lotería de Santa Fe, los números favorecidos en cada una de las variantes del juego poceado fueron los siguientes:

Tradicional Primer Sorteo : 19 – 22 – 25 – 30 – 37 – 42 (Vacante con más de $4.361 millones)

: 19 – 22 – 25 – 30 – 37 – 42 (Vacante con más de $4.361 millones) La Segunda del Quini : 01 – 05 – 16 – 21 – 33 – 34 (Vacante con más de $1.835 millones)

: 01 – 05 – 16 – 21 – 33 – 34 (Vacante con más de $1.835 millones) La Revancha : 04 – 18 – 22 – 31 – 34 – 39 (Vacante con más de $1.438 millones)

: 04 – 18 – 22 – 31 – 34 – 39 (Vacante con más de $1.438 millones) El Quini que Siempre Sale: 03 – 21 – 31 – 34 – 37 – 42 (3 ganadores con 5 aciertos)

En la modalidad «Siempre Sale», los tres afortunados apostadores —dos de ellos radicados en la Capital Federal y el restante en la provincia de Córdoba— se hicieron acreedores de un premio individual de $114.102.040, cada uno al registrar cinco aciertos en sus cupones.

Quini 6: próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe y un pozo que supera los $7.600 millones en base

Al quedar desiertas las tres alternativas principales de seis aciertos, la Caja de Asistencia Social de Santa Fe reconfiguró de inmediato los montos estimados de cara a la jugada del próximo domingo 19 de julio 2026. Sumando los fondos remanentes de la Tradicional, La Segunda y Revancha, la base del pozo acumulado total se mantendrá en niveles sumamente elevados para el fin de semana.

Los jugadores pueden registrar de manera oficial sus tarjetas con seis números (seleccionados entre el 00 y el 45) en las agencias de lotería habilitadas, hasta el límite horario habitual del sábado. El nuevo sorteo se transmitirá en vivo a las 21:15, a través de las señales televisivas autorizadas de la TV Pública y mediante las plataformas institucionales de streaming.