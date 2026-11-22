Este lunes 23 de noviembre es feriado nacional en toda la Argentina y completa un fin de semana largo de tres jornadas consecutivas, junto al sábado 21 y este domingo 22. El motivo del descanso responde al corrimiento del Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original en el calendario corresponde al viernes 20.

El traslado hacia el comienzo de la semana se rige por lo establecido en el artículo 6 de la Ley 27.399, la norma que regula el esquema de feriados trasladables para impulsar el turismo interno. De este modo, el Gobierno consolidó un bloque continuo de descanso en todo el territorio nacional.

Para quienes ya planifican la recta final de 2026, el calendario oficial todavía conserva margen para nuevas pausas. Contando este lunes 23, quedan por delante tres feriados nacionales y un día no laborable, una combinación que habilitará dos nuevos fines de semana largos durante diciembre.

El motivo oficial y la fecha histórica detrás del feriado del lunes 23 de noviembre

Más allá de la reorganización turística del calendario, la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional recuerda la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. Aunque la efeméride fija cada año el 20 de noviembre, su carácter trasladable permitió mover el asueto al lunes 23.

Al aplicar los criterios de la Ley 27.399, el esquema vigente prioriza el armado de fines de semana largos para dinamizar la actividad turística sin modificar el sentido de la fecha patria. Así, el descanso queda concentrado en tres días seguidos antes del último mes del año.

Los feriados y fines de semana largos que restan hasta fin de año

Tras el cierre de este receso de noviembre, el cronograma oficial de 2026 concentrará sus últimas pausas en diciembre. La articulación entre un día no laborable con fines turísticos y dos feriados inamovibles permitirá sumar dos descansos extendidos antes de despedir el año.

El cronograma completo de las fechas pendientes es el siguiente: