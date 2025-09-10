Recuperá tu bicicleta en Neuquén: mirá el listado completo de rodados secuestrados y cómo reclamar la tuya

El Ministerio de Seguridad de Neuquén puso a disposición de la comunidad el listado actualizado de bicicletas recuperadas a través del Programa Recupero de Bicicletas, en el marco de la Ley Provincial N° 3260, que regula la restitución y el destino final de rodados secuestrados.

Bicicletas recuperadas en Neuquén: descubre cómo reclamar la tuya

El listado incluye bicicletas de distintas marcas y modelos, que permanecen en custodia a la espera de ser reclamadas por sus legítimos propietarios. Entre los rodados disponibles se encuentran:

Playera, sin marca visible, cuadro negro, rodado 26, sin número de cuadro. Cadena de Custodia N° 1300000068708.

Diamondback, negra con detalles amarillos y letras blancas, rodado 26, cuadro N° CK13300490. Cadena de Custodia N° 1300000074618.

JM Bikes, negra con vivos naranja y azul, rodado 29, cuadro N° D16121944. Cadena de Custodia N° 1300000061305.

Motomel, blanca, rodado 27,5, con una sola rueda, cuadro N° ML20170808884. Cadena de Custodia N° 1300000065104.

Olmo playera, roja con blanco, rodado 26, cuadro N° 9513. Cadena de Custodia N° 1300000065051.

Skinred, roja, rodado 26, cuadro N° BE15312105L. Cadena de Custodia N° 1300000065043.

Diamondback Overdrive, negra con vivos amarillos y letras blancas, rodado 29, cuadro N° CKYI13050172. Cadena de Custodia N° 1300000046040.

Venzo, negra, rodado 29, cuadro N° ZU170728888. Cadena de Custodia N° 1300000046040.

Oxea, negra, rodado 29, cuadro N° JK19604780842. Cadena de Custodia N° 1300000047798.

Sin marca visible, negra con manoplas celestes, rodado 29, cuadro N° AV05A13365. Cadena de Custodia N° 130000003500/22.

Quienes deseen reclamar la propiedad de alguna de estas bicicletas deberán presentarse con la documentación que acredite titularidad o tenencia legítima en la Subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana, ubicada en Carlos H. Rodríguez y Jujuy, en Neuquén capital.

Destino social de las bicicletas no reclamadas en Neuquén

La Ley N° 3260 establece que, transcurridos 12 meses sin reclamo, las bicicletas podrán ser entregadas en comodato a organizaciones de la sociedad civil o a organismos estatales con fines públicos o deportivos.

Actualmente, 31 entidades están inscriptas en el Registro de Organizaciones de la Provincia del Neuquén, de las cuales 30 ya recibieron bicicletas, consolidando un total de 110 rodados entregados en comodato desde la implementación de la ley.

Además, se implementó una base de datos digital que permite identificar y contabilizar cada bicicleta recuperada, garantizando transparencia y acceso a la información para toda la ciudadanía.