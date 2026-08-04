Reforma laboral: así es el nuevo recibo de sueldo con gráfico de torta y costo total empresa que comenzó a implementarse

Novedades en el recibo de sueldo tras la reglamentación de la reforma laboral. Foto: Gentileza NA.

A partir del nuevo marco normativo, la liquidación de haberes en la Argentina atraviesa un cambio estructural. Desde el 1 de junio de 2026, todas las empresas están obligadas a entregar un modelo de recibo de sueldo que visibiliza por primera vez el costo laboral total de cada puesto de trabajo, incorporando un gráfico circular que transparenta de manera gráfica los aportes, deducciones y contribuciones patronales.

Aunque la implementación técnica generó demoras operativas en los sistemas de liquidación durante las primeras semanas, el formato ya se consolidó en el mercado laboral y resulta clave comprender su lectura para detectar inconsistencias.

La gran novedad: el gráfico de torta obligatorio

El frente del recibo incorpora como requisito excluyente una representación visual que agrupa los conceptos que abona el empleador por encima del salario neto. Si el documento carece de este gráfico o agrupa mal los datos, queda automáticamente fuera de norma.

Radiografía del nuevo recibo: la estructura en cuatro bloques

El documento se reorganizó en cuatro bloques secuenciales para facilitar las auditorías y auditorías internas:

Datos identificatorios: registra la Razón Social, CUIT, domicilio fiscal, nombre del trabajador, CUIL, categoría, convenio colectivo, fecha de ingreso y antigüedad para evitar errores de registración. Contribuciones patronales y costo laboral: exhibe la información que antes solo gestionaba el empleador: las contribuciones a la Seguridad Social, Obra Social, PAMI, ART y aportes patronales a cámaras o sindicatos. Cada concepto detalla base de cálculo, unidad de medida y monto. Si la firma paga sumas globales, está obligada a prorratearlas por empleado. Remuneración bruta y deducciones: discrimina el sueldo básico, horas extras, comisiones, presentismo, adicionales y sumas no remunerativas. En la columna contigua se restan los aportes jubilatorios, obra social, cuota sindical, retenciones de Impuesto a las Ganancias y embargos. Remuneración neta y «cuña fiscal»: informa el importe final transferido a la cuenta sueldo y detalla en un apartado la «cuña fiscal y sindical», indicando qué destino específico tiene cada peso descontado.

Aportes vs. Contribuciones: cuál es la diferencia técnica

Para evitar confusiones al analizar la liquidación, el nuevo esquema diferencia ambos conceptos:

Aportes (A cargo del trabajador): se retienen directamente sobre el salario bruto. Financian la jubilación, la obra social, el PAMI y la cuota sindical del empleado.

se retienen directamente sobre el salario bruto. Financian la jubilación, la obra social, el PAMI y la cuota sindical del empleado. Contribuciones (A cargo del empleador): son montos adicionales que paga la empresa por encima del sueldo bruto. Destinados a la seguridad social, PAMI, obra social, ART, seguro de vida colectivo y cámaras patronales.

El periodo de adecuación de dos meses ya finalizó. Aquellas empresas o estudios contables que continúen emitiendo liquidaciones en formato papel tradicional o mediante sistemas no actualizados corren el riesgo de impugnaciones administrativas.

Para el trabajador, el principal desafío radica en interpretar el volumen de información técnica, ya que el gráfico de torta no desglosa por el momento la retención de Ganancias ni contempla espacio físico para firma hológrafa.