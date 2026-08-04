Banco Nación incorporó refinanciamientos 100% digitales: quiénes pueden acceder y con qué plazos

El Banco Nación lanzó una nueva modalidad de refinanciación 100% digital y autogestiva para clientes en situación de mora o irregularidad. Explicaron que sin necesidad de tener que recurrir a la sucursal los clientes podrán refinanciar sus deudas de tarjeta de crédito.

Desde la entidad explicaron que la operatoria está dirigida, en esta primera etapa, a clientes con deudas de tarjetas de crédito en situación 3, 4 o 5, quienes podrán acceder a planes de hasta 96 meses.

Ya se hicieron 62 mil refinanciamientos en el Banco Nación

Desde el Banco Nación comunciaron que mediante nuevas herramientas destinadas al ordenamiento de los compromisos financieros de los clientes «ya se concretaron más de 62.000 refinanciaciones por un monto superior a $310.000 millones».

Expecificaron que la modalidad, que comenzó a operar esta semana, registró más de 7.500 refinanciaciones durante sus primeras 24 horas de funcionamiento, «consolidándose como una alternativa ágil, simple y completamente digital para los clientes alcanzados».

Frenó su racha en alza la morosidad en bancos privados

Con Noticias Argentinas

Tras 19 subas mensuales consecutivas, la irregularidad del crédito otorgado por las entidades financieras al sector privado no financiero dejó de crecer en junio. De acuerdo con el procesamiento que realiza mensualmente la consultora 1816 sobre la base de datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), la mora total retrocedió del 7,7% registrado en mayo al 7,6% en junio.

El informe destaca los siguientes puntos clave del comportamiento crediticio: