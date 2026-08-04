Tras el cierre de las inscripciones, avanza la selección de las 100 viviendas inclusivas de Río Negro

La provincia inició el análisis de la documentación presentada por las familias inscriptas y trabaja en la unificación de criterios para garantizar un proceso de adjudicación transparente. Foto: Marcelo Ochoa.

El Gobierno de Río Negro comenzó una etapa clave para definir el listado de familias que accederán a las 100 viviendas del programa Construir Inclusión. Tras el cierre de las inscripciones, el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) y la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad iniciaron la evaluación de los legajos presentados y la unificación de los criterios que se aplicarán para establecer el orden de prioridad de los beneficiarios.

Con ese objetivo, el interventor del IPPV, Mariano Lavin, recibió al subsecretario de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, Gustavo Zunzunegui, junto a los equipos técnicos que intervienen en el programa, para revisar el estado del proceso tras el cierre de la inscripción.

Durante el encuentro también se analizaron las variables que se aplicarán para la selección de las familias, con el objetivo de garantizar un procedimiento transparente y basado en criterios objetivos.

«Fuimos muy bien recibidos por Mariano Lavin y su equipo técnico para hacer un repaso de los avances con respecto al programa y poder brindar respuestas a las familias», señaló Zunzunegui.

El funcionario explicó que la próxima instancia consistirá en revisar cada uno de los expedientes presentados. «El paso a seguir será empezar a evaluar cada legajo con nuestro equipo de la Subsecretaría», indicó.

Por su parte, la subsecretaria de Gestión y Coordinación Territorial del IPPV, Laura Schlitter, señaló que durante la reunión también se avanzó en la unificación de los criterios de evaluación.

«Se trabajó en la unificación de criterios de evaluación, conforme a lo establecido por la Ley Provincial Nº 2055 y la normativa interna del IPPV, a fin de garantizar un procedimiento objetivo y transparente», explicó.

Cómo será el proceso de adjudicación

El programa Construir Inclusión fue presentado este año como la primera línea habitacional de Río Negro destinada exclusivamente a familias con integrantes con discapacidad.

Durante la etapa de inscripción, el IPPV recibió la documentación de los postulantes y conformó los legajos que ahora comenzarán a ser evaluados por los equipos técnicos y por la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad.

Tal como había explicado previamente Lavin a Diario RÍO NEGRO, la cantidad de viviendas que se construirán en cada localidad dependerá de la demanda registrada, por lo que no existe un cupo fijo por ciudad.

Además, las futuras unidades tendrán distintas tipologías según la composición de cada grupo familiar y las necesidades funcionales de sus integrantes.

Viviendas con diseño universal y eficiencia energética

Las 100 viviendas serán construidas bajo criterios de accesibilidad universal, con espacios adaptados para favorecer la autonomía de las personas con discapacidad.

Entre sus características se incluyen puertas más amplias, circulaciones accesibles y baños adaptados para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

El diseño también contempla estándares de eficiencia energética, con el aprovechamiento de la energía solar para calefacción e iluminación, además del uso de materiales que mejoran el aislamiento térmico y acústico.

De acuerdo con las previsiones del IPPV, una vez finalizada la etapa de evaluación y adjudicación, las primeras licitaciones podrían concretarse antes de fin de año y las obras comenzar durante el primer trimestre de 2027, con una inversión estimada de entre 70 y 100 millones de pesos por vivienda, según la localidad y las características de cada proyecto.