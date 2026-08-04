Obra en la barda de Neuquén: el proyecto «está afuera» de la zona protegida, dijo el municipio

El municipio afirmó que la calle existe desde la década de los 60. Foto: gentileza.

Las obras de la calle Mandalari cuentan con informe de impacto ambiental y se encuentran fuera del área protegida del Parque Norte de la ciudad de Neuquén, aseguró esta mañana el subsecretario municipal de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco «Pancho» Baggio.

Entrevistado por RÍO NEGRO RADIO, el funcionario defendió la intervención de la traza y dijo que hubo vecinos de los barrios lindantes que presentaron notas para que sea asfaltada.

Los cuestionamientos contra el proyecto, que comenzó a ejecutarse hace un par de semanas, responden al impacto sobre las bardas y el paisaje natural de esa parte de la ciudad, entre la zona del centro y el río Neuquén.

Obras en las bardas de Neuquén: «Siempre fue una calle pública»

De acuerdo al titular de Ambiente municipal, la calle Mandalari «siempre fue una vía pública aparte de la reserva del Parque Norte«, y aseguró que con su pavimentación, se lograría un nuevo acceso asfaltado para más de 15.000 personas que viven en los barrios Rincón de Emilio, Rincón del Río, Rincón Club de Campo y 14 de octubre.

El Concejo Deliberante aprobó hace unas semanas la mensura del Parque Norte, una de las áreas naturales más visitadas de la ciudad. Baggio afirmó que esa ordenanza no incluyó a la vía en cuestión, ya que «está administrativa y técnicamente fuera» de la zona protegida.

«La documentación ambiental está disponible para que vengan y la consulten«, insistió.

Sobre el tamaño de la calle, aseguró que se trata de las medidas convencionales, con una traza de 12 metros de ancho que además de asfalto contemplará la habilitación dos veredas, una bicisenda y luminarias.

Dijo que en la actualidad la avenida Mandalari ya es utilizada por los vehículos que suben y bajan desde los barrios del río Neuquén, con un ancho que no es menor a los 9 metros.

Si bien reconoció que habrá impacto, porque es inevitable que esto suceda para avanzar con la obra, aclaró que este se «mitigará». Sostuvo, además, que el proyecto aportará al «interés general» de la ciudad, al crear una calle con «seguridad, jerarquización y la posibilidad de ser una vía de evacuación para 15 mil vecinos».

Los planteos contra la calle Mandalari

El reclamo se materializó el domingo pasado con una movilización protagonizada por ciudadanos, organizaciones ambientales y agrupaciones de runners, que recorrieron la calle y exigieron por la paralización de los trabajos.

En paralelo un grupo de cuatro abogadas y abogados patrocinaron una “acción ciudadana” de vecinos autoconvocados que solicitaron al Ejecutivo un pedido de información pública ambiental.

Ante la falta de respuestas, el viernes radicaron dos acciones amparo en el juzgado civil 1 y 3 de Neuquén. Hasta ayer estas presentaciones no habían tenido novedad.

La expansión de Neuquén y el límite del ejido

Baggio consideró que este tipo de situaciones, con el tiempo, se volverán inevitables ante la expansión de la capital provincial y la falta de espacio disponible, por las propias limitaciones del ejido.

Recordó que hasta la ampliación aprobada por la Legislatura en 2022, la ciudad tenía una superficie de 12.000 hectáreas, «encorsetada» por los ríos, las bardas y las localidades vecinas como Plottier y Centenario.

Afirmó de ese modo que solo «nos queda crecer para el norte, y ahí hay que proyectar». Y recordó que la zona de bardas ya se vio modificada por otra obras de relevancia como el Concejo Deliberante a fines del siglo pasado y la Legislatura en la primera década de los 2000.

En el tramo final del reportaje con el programa «Ya es tiempo», destacó el «debut» de la avenida Mosconi y sus pluviales durante las lluvias de los últimos días. Señaló que julio finalizó con una precipitación acumulada de 94 milímetros, cuando el promedio anual de la ciudad es de 180. «En otro contexto hubiera sido un desastre», dijo.

Al ser consultado por el tránsito, aseguró que Neuquén recibe en la actualidad hasta 110.000 vehículos por día, estadística que obliga a proyectar «nuevas rutas, más avenidas y una mejor conectividad«.