Registro Civil Móvil en Río Negro: dónde estará esta semana y cómo hacer el DNI en la Región Sur
Durante cuatro jornadas, el operativo brindará soluciones a quienes necesiten actualizar su DNI o gestionar uno nuevo.
Con una nueva recorrida por el interior rionegrino, el Registro Civil Móvil volverá a desplegarse en la Región Sur con el objetivo de acercar servicios clave a la comunidad. Esta semana, el operativo llegará a Ingeniero Jacobacci y Maquinchao, donde se podrán realizar distintos trámites vinculados a la documentación.
La propuesta apunta a reducir distancias y tiempos para quienes necesitan actualizar su DNI o tramitar un nuevo ejemplar. Entre las gestiones disponibles se incluyen renovaciones por vencimiento, reposiciones por robo o extravío, y actualizaciones obligatorias para chicos y chicas en edad escolar.
El cronograma comenzará en Ingeniero Jacobacci, con atención prevista para el miércoles 25 y jueves 26 en la sede ubicada sobre Belisario Roldán. Luego, el dispositivo se trasladará a Maquinchao, donde funcionará el viernes 27 y sábado 28 en el SUM Municipal.
En ambos puntos, la atención se brindará de 9 a 15, en una franja horaria pensada para facilitar la concurrencia tanto de trabajadores como de familias con niños en edad escolar.
La iniciativa apunta a garantizar el acceso a la identidad en toda la provincia
Este tipo de operativos forma parte de una estrategia provincial que busca garantizar el acceso a la identidad en todo el territorio, especialmente en localidades alejadas de los centros administrativos. A través de estas acciones, se intenta simplificar gestiones y brindar respuestas más cercanas a las necesidades de los vecinos.
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