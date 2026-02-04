Descubrí cómo acceder a reintegros de ANSES de hasta $120.000 en febrero 2026

Febrero 2026 es un mes clave para el bolsillo de los sectores vulnerables. Por eso, el Gobierno nacional ratificó la continuidad del programa de beneficios que otorga reintegros de hasta $120.000 mensuales para quienes perciben haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Esta medida, que funciona como un complemento independiente al bono de $70.000 y al aumento por movilidad del 2,85% de los haberes que paga ANSES, tiene como objetivo incentivar el uso de medios de pago electrónicos y sostener el poder de compra frente a la dinámica inflacionaria.

Este beneficio de ANSES se aplica de forma automática sobre las compras realizadas en una amplia red de comercios adheridos en todo el país, depositándose el dinero directamente en la cuenta bancaria del titular.

Reintegros ANSES: Cómo funciona el tope de $120.000 y qué rubros participan

A diferencia de otros programas, este esquema de devoluciones de ANSES no requiere inscripción previa ni gestiones ante el organismo. El monto final que cada beneficiario puede recuperar depende exclusivamente de su nivel de consumo y de los porcentajes establecidos para cada rubro:

Supermercados y Farmacias : se aplica un 10% de reintegro sobre el total de la compra, sin un tope máximo por cada operación individual.

: se aplica un 10% de reintegro sobre el total de la compra, sin un tope máximo por cada operación individual. Perfumería y Limpieza : los artículos de este rubro cuentan con una devolución superior, alcanzando el 20% del gasto efectuado.

: los artículos de este rubro cuentan con una devolución superior, alcanzando el 20% del gasto efectuado. Beneficio adicional BNA+: aquellos usuarios que utilicen la aplicación del Banco Nación para abonar sus compras pueden sumar un 5% de descuento extra, acumulable con las otras promociones.

El tope de $120.000 mensuales funciona como un techo acumulativo. Esto significa que un pensionado puede realizar múltiples compras a lo largo de febrero 2026 hasta alcanzar ese límite total de devolución.

Requisitos y plazos: cuándo se acredita el dinero del reintegro ANSES

Para acceder a este beneficio en febrero 2026, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) e invalidez deben cumplir con tres condiciones fundamentales:

Cobrar el haber previsional obligatoriamente a través de ANSES. Utilizar la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se percibe dicho haber. Realizar la compra en comercios registrados, cuyo listado oficial se puede consultar en la web del organismo.

Una vez efectuada la transacción, el reintegro se acredita de manera automática en la misma cuenta bancaria dentro de las 24 a 48 horas hábiles posteriores. Es importante que el beneficiario conserve el ticket de compra, ya que en algunos establecimientos se podría solicitar la acreditación de identidad mediante el DNI para validar el descuento en línea.