Reporte actualizado de cruces fronterizos a Chile: condiciones del domingo 5 de octubre 2025

Si planeás cruzar hoy a Chile desde Neuquén o Río Negro (Patagonia Argentina), ¡este es el reporte actualizado que necesitás antes de salir! La primavera en la cordillera puede generar condiciones variables, afectando la circulación en accesos clave como el Paso Cardenal Samoré o Pino Hachado.

Evitá demoras y sorpresas. Consultá aquí la información oficial y el horario de los pasos fronterizos hacia Chile. Revisá el estado de las rutas, el pronóstico del tiempo y el estatus (abierto/cerrado) para planificar tu viaje internacional este domingo 5 de octubre de 2025.

Pasos fronterizos: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile este domingo 5 de octubre 2025?

A continuación, repasamos el estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este domingo 5 de octubre 2025: encontrá acá la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

¡Viajá tranquilo con esta información!

Paso Pino Hachado: domingo 5 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, a partir de las 10.

en horario normal, a partir de las 10. Calzada con hielo en sectores.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: domingo 5 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19.

Horario de ingreso: de 8 a 17.

Posible formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: domingo 5 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20. Consultar el horario de barcaza.

Sectores con hielo y barro.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): domingo 5 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20.

Posible formación de hielo y barro.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: domingo 5 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, de 8 a 19.

en horario normal, de 8 a 19. Advertencia por bajas temperaturas.

Posible formación de hielo en sectores.

Pronóstico de hielo y aguanieve en cotas altas.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: domingo 5 de octubre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.

al tránsito en general en esta época del año. Inhabilitado para circular a partir de abril 2025 , por conclusión de temporada estival.

para circular a partir de , por conclusión de temporada estival. Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este domingo 5 de octubre 2025?

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) se informó que este domingo 5 de octubre 2025, el pronóstico para la zona de lagos adelanta:

Se mantiene el ingreso de aire frío del sudoeste con precipitaciones débiles en cordillera.

Mejoran las condiciones hacia el lunes, con ascenso de las temperaturas.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: domingo 5 de octubre 2025

Si cruzás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

