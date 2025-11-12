Con la inflación de octubre, cuánto subirán las jubilaciones y pensiones de Anses en diciembre 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de octubre de 2025 fue del 2,3%, lo que acumula un 24,8% en los primeros diez meses del año y un 31,3% interanual. Este dato impactará directamente en los haberes que percibirán los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en diciembre, mes en el que también se paga el medio aguinaldo. Los detalles en esta nota.

Conocida la inflación, cuánto cobrarán las jubilaciones de Anses en diciembre 2025

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad previsional, establecida por el Decreto 274/24, los incrementos en las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan de manera mensual y se calculan tomando como referencia el índice de inflación de dos meses atrás.

De esta manera, la inflación de octubre es el dato utilizado para definir el aumento de diciembre. Aunque el porcentaje final aún debe ser confirmado oficialmente por el Gobierno Nacional, el aumento será cercano al 2,3%.

El ajuste previsto busca mantener el poder adquisitivo de los haberes frente al aumento sostenido de precios, en un contexto de desaceleración de la inflación respecto a los meses anteriores, pero con niveles que siguen afectando el bolsillo de los jubilados.

Calendario Anses de diciembre 2025

Aunque resta confirmación oficial, este sería el calendario de pagos de la Anses en diciembre 2025:

Pensiones No Contributivas

9 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1.

10 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.

11 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.

12 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7.

12 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

9 de diciembre: DNI terminados en 0.

10 de diciembre: DNI terminados en 1.

11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.

12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.

15 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7.

16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

17 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1.

18 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.

19 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.

22 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7.

23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.