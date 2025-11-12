Noche de las Heladerías 2025: cuánto helado comen los argentinos y qué sabores son los más vendidos del país

La Noche de las Heladerías llevará a cabo su noveno año celebrando junto con los fanáticos del postre congelado más popular del mundo. Se unirán más de 500 establecimientos a lo largo del País y ofrecerán las clásicas ofertas únicas para pasar una noche especial junto con la amplia variedad de opciones de degustación.

La iniciativa partió con la celebración de la Semana del Helado Artesanal. La festividad será del 10 al 16 de noviembre. La propuesta es impulsada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) Junto con su lema de “El futuro es artesanal”.

La idea de conmemorar la semana del helado surgió por la AFADHYA para fortalecer el consumo del helado artesanal ante la competencia de mercado con marcas industriales y exteriores. La festividad busca concientizar sobre la preferencia y apoyo a los proveedores nacionales.

El helado en la Argentina: una costumbre moderna de consumo

Si bien el país no se encuentra en la lista de mayores consumidores a nivel global (el mayor consumidor es Nueva Zelanda con 26,3 kilogramos por persona), Argentina es el segundo máximo consumidor en América Latina con 9 kilogramos por persona.

Solo es superado por Chile con 11 kilogramos anuales por persona, según registros de “Statista Market Insights”.

A su vez, Argentina cuenta con una característica de venta única en el mundo: la venta por kilo.

Mientras que en otros países de Latinoamérica y el resto del mundo se vende el helado industrializado por litros, en Argentina se opta por la venta de kilo, medio kilo y un cuarto de kilo para la venta de helados. En el resto de países se acostumbra la venta de helado artesanal como forma individual (el cono o vaso) mientras que en el país el helado artesanal acostumbra a ser el postre por excelencia en reuniones y eventos.

La invención de la venta de helado por su peso en recipientes plásticos o de telgopor tiene otra gran ventaja en el mercado.

En Argentina se innovaron sabores como el Dulce de Leche, su similar Granizado y el Sambayón, sabores que tienen una gran demanda en el país y se comercializan en países limítrofes como Chile y Perú. La venta en litro de estos sabores no siempre es la misma en cada recipiente acorde a los componentes y la cantidad de agregados de cada pieza. La venta por kilo asegura una mayor y mejor cantidad de producto que se lleva el consumidor.

Noche de las Heladerías 2025: datos del consumo de los argentinos en 2025

Según datos de “AFADHYA” sobre el mercado, el consumo promedio anual per cápita de helado en la Argentina en el 2025 fue de 7,3 kg, con picos que alcanzan los 10 kg durante la temporada alta.

A su vez, realizaron encuestas sobre los sabores de helado más pedidos en el país: