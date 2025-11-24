ESCUCHÁ RN RADIO
Resultados Quini 6: controlá los números del sorteo del domingo 23 de noviembre 2025

La Lotería de Santa Fe realizó el sorteo tradicional de Quini 6 este fin de semana largo. Chequeá acá tu boleta y conocé el pozo acumulado para el miércoles 29 de noviembre 2025.

Redacción

Por Redacción

Quini 6.-

Pasó un nuevo domingo de sorteo y, en medio del fin de semana largo, Quini 6 puso en juego un pozo multimillonario. Si te colgaste con el feriado y no viste el sorteo en vivo, acá tenés el resumen completo de la jugada de ayer, domingo 23 de noviembre 2025.

Quini 6: sorteo tradicional del domingo 23 de noviembre 2025

En la primera jugada de la noche de Quini 6, los bolilleros arrojaron los siguientes números:

  • 16
  • 18
  • 19
  • 21
  • 27
  • 40

Quini 6: sorteo La Segunda del domingo 23 de noviembre 2025

Para la modalidad «La Segunda» de Quini 6, la suerte estuvo del lado de estos números:

  • 00
  • 02
  • 14
  • 18
  • 19
  • 36

Quini 6: sorteo La Revancha del domingo 23 de noviembre 2025

Una de las modalidades más esperadas de Quini 6 por el volumen del premio. Los números fueron:

  • 00
  • 02
  • 06
  • 17
  • 27
  • 40

Quini 6: sorteo Siempre Sale del domingo 23 de noviembre 2025

Tal como lo indica su nombre, esta modalidad de Quini 6 no deja de premiar. Estos son los números ganadores:

  • 04
  • 06
  • 30
  • 36
  • 40
  • 41

Quini 6: próximo sorteo y pozo estimado

Como no hay descanso para la suerte, el próximo sorteo de Quini 6 será este miércoles 26 de noviembre 2025 a las 21:15 hs.

Desde la Lotería de Santa Fe anticipan un pozo estimado total de $13.400 millones.


Temas

Quini 6

