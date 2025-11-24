Resultados Quini 6: controlá los números del sorteo del domingo 23 de noviembre 2025
La Lotería de Santa Fe realizó el sorteo tradicional de Quini 6 este fin de semana largo. Chequeá acá tu boleta y conocé el pozo acumulado para el miércoles 29 de noviembre 2025.
Pasó un nuevo domingo de sorteo y, en medio del fin de semana largo, Quini 6 puso en juego un pozo multimillonario. Si te colgaste con el feriado y no viste el sorteo en vivo, acá tenés el resumen completo de la jugada de ayer, domingo 23 de noviembre 2025.
Quini 6: sorteo tradicional del domingo 23 de noviembre 2025
En la primera jugada de la noche de Quini 6, los bolilleros arrojaron los siguientes números:
- 16
- 18
- 19
- 21
- 27
- 40
Quini 6: sorteo La Segunda del domingo 23 de noviembre 2025
Para la modalidad «La Segunda» de Quini 6, la suerte estuvo del lado de estos números:
- 00
- 02
- 14
- 18
- 19
- 36
Quini 6: sorteo La Revancha del domingo 23 de noviembre 2025
Una de las modalidades más esperadas de Quini 6 por el volumen del premio. Los números fueron:
- 00
- 02
- 06
- 17
- 27
- 40
Quini 6: sorteo Siempre Sale del domingo 23 de noviembre 2025
Tal como lo indica su nombre, esta modalidad de Quini 6 no deja de premiar. Estos son los números ganadores:
- 04
- 06
- 30
- 36
- 40
- 41
Quini 6: próximo sorteo y pozo estimado
Como no hay descanso para la suerte, el próximo sorteo de Quini 6 será este miércoles 26 de noviembre 2025 a las 21:15 hs.
Desde la Lotería de Santa Fe anticipan un pozo estimado total de $13.400 millones.
