Resultados Quini 6: controlá los números del sorteo del domingo 23 de noviembre 2025

Pasó un nuevo domingo de sorteo y, en medio del fin de semana largo, Quini 6 puso en juego un pozo multimillonario. Si te colgaste con el feriado y no viste el sorteo en vivo, acá tenés el resumen completo de la jugada de ayer, domingo 23 de noviembre 2025.

Quini 6: sorteo tradicional del domingo 23 de noviembre 2025

En la primera jugada de la noche de Quini 6, los bolilleros arrojaron los siguientes números:

16

18

19

21

27

40

Quini 6: sorteo La Segunda del domingo 23 de noviembre 2025

Para la modalidad «La Segunda» de Quini 6, la suerte estuvo del lado de estos números:

00

02

14

18

19

36

Quini 6: sorteo La Revancha del domingo 23 de noviembre 2025

Una de las modalidades más esperadas de Quini 6 por el volumen del premio. Los números fueron:

00

02

06

17

27

40

Quini 6: sorteo Siempre Sale del domingo 23 de noviembre 2025

Tal como lo indica su nombre, esta modalidad de Quini 6 no deja de premiar. Estos son los números ganadores:

04

06

30

36

40

41

Quini 6: próximo sorteo y pozo estimado

Como no hay descanso para la suerte, el próximo sorteo de Quini 6 será este miércoles 26 de noviembre 2025 a las 21:15 hs.

Desde la Lotería de Santa Fe anticipan un pozo estimado total de $13.400 millones.