Créditos ANSES: claves para gestionar tus cuotas y evitar problemas financieros

Para quienes perciben asignaciones y tienen un crédito vigente con ANSES, la gestión del saldo en la cuenta bancaria es determinante para evitar cargos extra. El sistema de cobro está diseñado para operar de forma automática sobre la CBU informada al momento de la solicitud, pero requiere que el titular mantenga fondos disponibles durante los primeros diez días del mes.

Mantener un historial de pago «limpio» con el organismo previsional, tras el pedido del Crédito ANSES, no solo protege el ingreso familiar, sino que garantiza una mejor calificación crediticia ante el Banco Central (BCRA) para futuras herramientas de asistencia.

Créditos ANSES y calendario de cobro: el período crítico del 1 al 10 de cada mes

El débito de las cuotas del Crédito ANSES se realiza indefectiblemente entre los días 1 y 10 de cada mes. Durante este período, es fundamental que la cuenta bancaria declarada cuente con el saldo suficiente para cubrir el monto correspondiente.

Es importante recordar que la primera cuota del préstamo suele ser de un valor superior al resto, ya que incluye por única vez los gastos administrativos y el seguro de garantía del crédito.

Créditos ANSES y cómo leer tu resumen: etiquetas «Normal» y «Mora»

Una de las consultas más frecuentes en las oficinas de ANSES es cómo identificar el pago en los movimientos bancarios. El sistema utiliza dos leyendas específicas para transparentar el estado del préstamo:

Leyenda “Normal” : indica que la cuota fue debitada con éxito dentro del plazo establecido.

: indica que la cuota fue debitada con éxito dentro del plazo establecido. Leyenda “Mora”: aparece cuando no se pudo realizar el débito original por falta de fondos. En este caso, al mes siguiente el organismo descontará la cuota vencida, los intereses moratorios acumulados y la cuota del mes en curso.

Créditos ANSES y gestión digital: consulta de monto y cambio de CBU

Los beneficiarios pueden realizar un seguimiento exhaustivo de su plan de pagos sin necesidad de acercarse a una delegación física. A través de la web oficial de mi ANSES o de la aplicación móvil, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se puede acceder a la solapa “Créditos ANSES”.

Dentro de esta sección, los usuarios pueden:

Revisar los créditos vigentes y el saldo de capital pendiente. Descargar el contrato original para verificar la cantidad de cuotas pactadas. Cambiar la CBU de cobro, en caso de haber modificado la cuenta bancaria de referencia para el débito automático.

Para tener en cuenta: si bien se debate sobre la restitución de nuevas líneas de Créditos ANSES de hasta $1.500.000 para este año, recordá que actualmente no hay inscripciones abiertas para nuevos préstamos; solo se están gestionando los planes de pago ya otorgados.