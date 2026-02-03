Créditos ANSES 2026: ¿están vigentes hoy los préstamos?

A pesar de la alta demanda y de las versiones que circulan en plataformas digitales, los Créditos ANSES para nuevos solicitantes no se encuentran operativos en este inicio de febrero 2026. El programa fue dado de baja oficialmente el año pasado mediante el Decreto 421/2025, lo que suspendió la entrega de dinero en efectivo y la generación de nuevos contratos de préstamo.

Sin embargo, la situación podría cambiar drásticamente el próximo 1° de marzo 2026, fecha en la que el Congreso de la Nación tiene previsto tratar un proyecto de ley para restituir los Créditos ANSES, un beneficio contemplado bajo condiciones de desendeudamiento familiar.

Créditos ANSES. El proyecto 2026: qué cambiaría para los beneficiarios

La iniciativa legislativa que está en análisis propone una vuelta de los Créditos ANSES pero con un enfoque renovado. A diferencia de planes anteriores, el dinero tendría un fin específico: cancelar deudas bancarias y de tarjetas de crédito de sectores vulnerables que hoy enfrentan intereses asfixiantes.

De aprobarse la ley tal como fue presentada, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares podrían acceder a:

Monto máximo : hasta $1.500.000 con actualización según el Salario Mínimo.

: hasta $1.500.000 con actualización según el Salario Mínimo. Tasa preferencial : un interés basado en la Tasa Mayorista (TAMAR) más 10 puntos porcentuales.

: un interés basado en la Tasa Mayorista (TAMAR) más 10 puntos porcentuales. Límite de cuota: el descuento automático no podrá superar el 30% del ingreso mensual neto.

Créditos ANSES: ¿Se puede solicitar el crédito hoy mismo?

La respuesta oficial es no. El organismo previsional no ha habilitado formularios de inscripción ni turnos presenciales para otorgar préstamos en este momento. Es vital recordar que cualquier página o perfil en redes sociales que prometa la gestión de estos fondos a cambio de datos personales o adelantos de dinero es falso y constituye un riesgo de estafa.

La única actividad vigente en la sección de créditos de la web mi ANSES es la gestión de los planes de pago, para aquellos trabajadores o jubilados que tomaron deudas antes de la suspensión del programa en 2025.

Pasos a seguir: el calendario legislativo clave para los Créditos ANSES

El futuro de los Créditos ANSES para asignaciones depende exclusivamente del tratamiento parlamentario. Estos son los hitos que el usuario debe seguir para saber cuándo volverá la inscripción: