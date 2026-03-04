Salario Mínimo marzo 2026: el Gobierno oficializó el nuevo piso y el cronograma de subas hasta agosto

El escenario salarial de marzo 2026 inicia con definiciones clave para el mercado laboral argentino. Ante la falta de consenso entre gremios y cámaras empresarias en las sesiones de diciembre, el Gobierno nacional, mediante la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, estableció de forma unilateral el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Esta medida sobre el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil 2026, fundamentada en la necesidad de previsibilidad económica, no solo determina el ingreso base de los trabajadores fuera de convenio, sino que activa un esquema de actualizaciones mensuales escalonadas que se extenderá hasta el segundo semestre del año.

Los nuevos valores de marzo 2026: ¿cuánto es el salario mínimo hoy?

A partir del 1 de marzo 2026, el salario mínimo experimenta un incremento del 1,61% respecto a los valores de febrero. La actualización busca sostener el piso legal garantizado por la Constitución Nacional, quedando las cifras de la siguiente manera:

Salario Mínimo Mensual : se fijó en $352.400 para los trabajadores que cumplen jornada legal completa.

Valor por hora (Jornalizados): el monto mínimo para quienes perciben su salario por hora sube a $1.762.

Este ajuste representa un incremento nominal de $5.600 en comparación con el mes anterior, donde el piso se ubicaba en $346.800. Cabe destacar que, bajo la actual administración, se ha optado por un sendero de ajustes decrecientes que ya están preestablecidos por decreto para los próximos meses.

Salario Mínimo en marzo 2026 | Cronograma de aumentos: la hoja de ruta hasta agosto 2026

Una de las particularidades de la actual normativa es la fijación anticipada de los montos hasta agosto 2026. El Gobierno ha definido una trayectoria que busca acompañar la desaceleración de los precios, estableciendo los siguientes valores brutos:

Abril 2026 : $357.800 (Hora: $1.789)

: $357.800 (Hora: $1.789) Mayo 2026 : $363.000 (Hora: $1.815)

: $363.000 (Hora: $1.815) Junio 2026 : $367.800 (Hora: $1.839)

: $367.800 (Hora: $1.839) Julio 2026 : $372.400 (Hora: $1.862)

: $372.400 (Hora: $1.862) Agosto 2026: $376.600 (Hora: $1.883)

Este esquema rígido implica que, a diferencia de otros periodos, el salario mínimo no tendrá revisiones automáticas por IPC (inflación), sino que se mantendrá sujeto a los montos ya decretados, independientemente de la variación de la canasta básica.

Salario Mínimo en marzo 2026 | El impacto indirecto: ANSES y prestaciones sociales

El SMVM funciona como un «engranaje» que mueve otras variables de la seguridad social. Aunque no todas las prestaciones se ajustan en la misma proporción, el valor de marzo 2026 sirve de referencia para los topes de ingresos y la liquidación de beneficios en ANSES.

Actualmente, el panorama de cobros queda configurado así:

Jubilación Mínima: alcanza los $439.600,88 (incluyendo el bono de $70.000). Asignación Universal por Hijo (AUH): se sitúa en $132.814 por cada hijo. PUAM y Pensiones No Contributivas: los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor percibirán $365.680,70 (con bono incluido).

Es importante recordar que el Salario Mínimo también actúa como límite para el acceso a programas como las Becas Progresar y determina el umbral de inembargabilidad de los sueldos.

Salario Mínimo en marzo 2026: ¿Qué pasará con la negociación colectiva?

La fijación por decreto del salario mínimo deja un mensaje para las paritarias del sector privado. Al establecer subas cercanas al 1,5% mensual para el trimestre en curso, el Ejecutivo marca una referencia de «techo» para las discusiones salariales de los gremios más grandes.

Sin embargo, desde los sectores sindicales ya han manifestado que los valores actuales cubren apenas una fracción de la Canasta Básica Total, lo que anticipa un marzo 2026 de alta tensión en las mesas de negociación de sectores como Comercio, UOM y Gastronómicos, que buscarán superar los porcentajes establecidos por la Resolución 9/2025.