ANSES marzo 2026: cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo esquema y bono confirmado

Con el dato de inflación de enero consolidado en un 2,9%, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el nuevo esquema de haberes para marzo 2026. Este mes representa un punto de inflexión para el bolsillo de los jubilados y pensionados, ya que se combina el ajuste porcentual por ley con la continuidad de la ayuda económica discrecional.

Sin embargo, jubilados y pensionados buscan saber cómo impacta el bono de $70.000 de ANSES en aquellos beneficiarios que se encuentran en el «escalón medio» de la pirámide, quienes este mes percibirán un extra proporcional para no quedar por debajo del nuevo techo salarial garantizado por el Gobierno.

Jubilados ANSES | Haberes y montos: las escalas finales para marzo 2026

El incremento del 2,9% impacta en todas las prestaciones del sistema. Para los sectores con ingresos más bajos, el haber se compone de la suma del haber base actualizado más el bono extraordinario oficializado mediante el Decreto 109/2026.

Los valores confirmados para marzo 2026 son:

Jubilación Mínima : el haber base sube a $369.600,88. Sumando el bono de $70.000, el total percibido será de $439.600,88.

: el haber base sube a $369.600,88. Sumando el bono de $70.000, el total percibido será de $439.600,88. PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) : el monto total con refuerzo alcanza los $365.680,70.

: el monto total con refuerzo alcanza los $365.680,70. Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez) : el ingreso final se sitúa en $328.720,61.

: el ingreso final se sitúa en $328.720,61. Jubilación Máxima: se ubica en los $2.487.063,96 (este grupo no percibe bono de refuerzo).

Jubilados ANSES | Bono proporcional marzo 2026: qué pasa con los haberes medios

Una de las dudas más comunes entre jubilados que cobran apenas por encima de la mínima es de cuánto es el bono mensual, confirmado recientemente por el gobierno. Para ellos, el bono no es de $70.000, sino una suma compensatoria. La regla es clara: ANSES paga la diferencia necesaria para que el beneficiario alcance el tope de $439.600,88.

Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber de $400.000, el bono que se le acreditará será de $39.600,88. Este mecanismo busca evitar el «achatamiento» de la pirámide y garantizar que nadie que haya aportado más termine percibiendo menos ingresos reales que quien cobra la mínima. Es importante recordar que este monto es no remunerativo, por lo cual no sufrirá descuentos de obra social ni aportes de ningún tipo.

Jubilados ANSES | Calendario de pagos: cuándo empieza el cobro por terminación de DNI

El cronograma de pagos de marzo 2026 está diseñado para comenzar en la segunda semana del mes, tras el cierre de las liquidaciones administrativas. El orden se mantiene estrictamente por la terminación del número de documento.

Jubilados y pensionados con el haber mínimo:

DNI terminados en 0 : lunes 9 de marzo 2026 .

: lunes . DNI terminados en 1 : martes 10 de marzo 2026 .

: martes . DNI terminados en 2 : miércoles 11 de marzo 2026 .

: miércoles . DNI terminados en 3 : jueves 12 de marzo 2026 .

: jueves . DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo 2026.

El resto de los documentos (5 al 9) cobrarán a partir de la semana del 16 de marzo 2026, mientras que los haberes que superan la mínima iniciarán su calendario el lunes 23 de marzo 2026. Desde el organismo recomiendan utilizar los canales digitales como Mi ANSES para visualizar el recibo de haberes anticipadamente y confirmar los conceptos liquidados.