San Juan Bosco: se celebra hoy la obra educativa de Don Bosco

San Juan Bosco, también conocido como Don Bosco, fue un sacerdote, educador y santo italiano del siglo XIX, conocido por su dedicación a la educación y el cuidado de los jóvenes, especialmente de aquellos en situaciones de pobreza y abandono.

Don Bosco: celebración de la vida y legado de San Juan Bosco

Nacido en 1815 en el norte de Italia, San Juan Bosco experimentó desde joven una profunda devoción religiosa y una preocupación por los menos privilegiados. Después de recibir una educación teológica, se dedicó al ministerio entre los jóvenes desfavorecidos en Turín.

Don Bosco fundó la Congregación Salesiana, una orden religiosa dedicada a la educación y a la formación de los jóvenes, especialmente en habilidades técnicas y profesionales. Estableció escuelas, oratorios y hogares para niños y jóvenes en riesgo, brindándoles educación, apoyo emocional y espiritual, y oportunidades para mejorar sus vidas.

Además de su labor educativa, San Juan Bosco fue un prolífico escritor y predicador, y su carisma y amor por los jóvenes atrajeron a numerosos seguidores a su causa. Es conocido por su frase: «Para educar a un niño, primero hay que amarlo», lo que refleja su enfoque en la importancia del amor y la compasión en la educación.

Juan Bosco fue canonizado por el Papa Pío XI en 1934 y es venerado como patrono de los educadores y de la juventud. Su legado perdura en las numerosas instituciones salesianas en todo el mundo, donde continúa su misión de acompañar y educar a los jóvenes, especialmente a los más necesitados.

Don Bosco: oración para San Juan Bosco

Oh Don Bosco Santo,

cuando estabais en esta tierra no había nadie que acudiendo a Vos,

no fuera, por Vos mismo, benignamente recibido, consolado y ayudado.

Ahora en el cielo, donde la caridad se perfecciona

¡Cuánto debe arder vuestro gran corazón en amor hacia los necesitados!

Ved, pues, mis presentes necesidades y ayudadme obteniéndome del Señor

(pídase la gracia).

También Vos habéis experimentado durante la vida las privaciones,

las enfermedades, las contradicciones, la incertidumbre del porvenir,

las ingratitudes, las afrentas, las calumnias, las persecuciones

y sabéis qué cosa es sufrir.

Ea, pues, oh Don Bosco Santo,

volved hacia mí vuestra bondadosa mirada y obtenedme del Señor cuánto pido,

si es ventajoso para mí alma; o si no, obtenedme alguna otra gracia que me sea aún más útil,

y una conformidad filial a la divina voluntad en todas las cosas,

al mismo tiempo que una vida virtuosa y una santa muerte.

Así sea.