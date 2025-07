Santoral del 10 de julio 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Cristóbal de Licia

San Cristóbal, también conocido como San Cristóbal de Licia, fue un mártir cristiano del siglo III. Se cree que nació en el siglo III en Licia, una antigua región de Anatolia, en la actual Turquía.

Según la tradición cristiana, San Cristóbal era un hombre de gran estatura y fuerza física que buscaba servir al más poderoso. Después de convertirse al cristianismo, encontró su verdadero propósito al servir a Jesucristo y ayudar a otros a través de sus acciones.

San Cristóbal se dedicó a ayudar a los viajeros a cruzar un río peligroso. Según la leyenda, un día llevó a un niño al otro lado del río, y el niño resultó ser Cristo, quien le dijo que su servicio había sido una forma de servirle a Él.

San Cristóbal es venerado como el santo patrón de los viajeros, los conductores y los marineros. Su fiesta se celebra el 10 de julio en el calendario litúrgico católico.

Oración a San Cristóbal de Licia

Bendito San Cristóbal, tú que tuviste la gracia de llevar a Jesús sobre tus hombros, que tan fuerte y poderoso te sentías, y el Señor te hizo ver tu pequeñez, y tu vida se llenó de luz, cuando descubriste como su fuerza y no la tuya, te hacía esta vez sí, verdaderamente fuerte.

Glorioso San Cristóbal pide a tu amado Jesús, que nos libre de todo mal.

Dame Señor, mano firme y mirada vigilante para que a mi paso no cause daño a nadie.

A ti Señor, que das la vida y la conservas, suplico humildemente, guardes hoy la mía en todo instante.

Libra, Señor, a quienes me acompañan, de todo mal: choque, enfermedad, incendio o accidente. Enséñame a hacer uso también de mi coche, para remedio de las necesidades ajenas.

Haz en fin, Señor, que no me arrastre el vértigo de la velocidad, y que, admirando la hermosura de este mundo, logre seguir y terminar mi camino con toda felicidad.

Te lo pido, Señor, por los méritos e intercesión de San Cristóbal, nuestro Gran Patrono.

Amén.