Santoral del 13 de septiembre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Juan Crisóstomo

San Juan Crisóstomo fue un destacado líder eclesiástico y uno de los Padres de la Iglesia en el cristianismo primitivo. Nació alrededor del año 349 en Antioquía, en la región de Siria (actualmente en Turquía), y murió el 14 de septiembre del año 407 en Comana, en la región de Capadocia (también en Turquía).

Juan Crisóstomo se destacó por su elocuencia y sabiduría en la predicación y la enseñanza de la fe cristiana. Fue ordenado sacerdote y posteriormente obispo de Constantinopla, donde continuó su labor de predicación y defensa de la ortodoxia cristiana.

Además de sus habilidades como orador y predicador, San Juan Crisóstomo es recordado por su compromiso con la justicia social y su defensa de los pobres y oprimidos. Es autor de numerosos sermones y tratados teológicos que siguen siendo ampliamente estudiados y apreciados en la tradición cristiana.

San Juan Crisóstomo es venerado como santo en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y otras denominaciones cristianas. Su fiesta se celebra el 13 de septiembre en el calendario litúrgico católico y el 13 de noviembre en la Iglesia Ortodoxa, en memoria de su vida de santidad y su contribución a la teología y espiritualidad cristianas.

Oración a San Juan Crisóstomo

¡Oh doctor insigne, san Juan Crisóstomo!,

tú que siempre alentaste con sabiduría

la práctica de la justicia y de la caridad

y que con tus elocuentes sermones

predicaste con brillantez la Palabra Divina,

ilumínanos con tus obras y palabras

y fortalécenos en los momentos difíciles

con el ejemplo de tu invencible constancia.

Obispo San Juan Crisóstomo

tú que demostraste enorme fortaleza y valor

ante las más duras pruebas a que fuiste sometido,

que fuiste difamado, injustamente acusado,

perseguido, agredido brutalmente y desterrado,

concédenos la energía y el ánimo necesario

para sobrellevar estos momentos difíciles

llenos de amargura y desconsuelo,

haz que no nos abandonen la fe y la esperanza,

para que podamos continuar la lucha

a pesar de las injusticias que nos rodean,

para que, fortalecidos y ayudados

con tu benéfica intercesión

podamos salir victoriosos en:

(hacer la petición)

San Juan Crisóstomo,

tú que fuiste sal de la tierra y luz del mundo,

tú que difundiste con claridad las Enseñanzas,

y con santa paciencia resististe en los infortunios

defiéndenos a todos de la injusticia y el error,

lleva nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso

y ruégale nos conceda lo que confiadamente solicitamos.

San Juan Crisóstomo,

pídele también que nos ayude a amar al prójimo,

que nos dé la gracia de asumir el Evangelio

como camino, regla y vida en nuestro ser y actuar,

y que nos bendiga con los dones y talentos necesarios

para alcanzar la Gloria Celestial.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.