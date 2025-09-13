Santoral del 13 de septiembre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Juan Crisóstomo
La Iglesia Católica celebra hoy a San Juan Crisóstomo, quien se destacó por su elocuencia y sabiduría en la predicación y la enseñanza de la fe cristiana. Los detalles.
San Juan Crisóstomo fue un destacado líder eclesiástico y uno de los Padres de la Iglesia en el cristianismo primitivo. Nació alrededor del año 349 en Antioquía, en la región de Siria (actualmente en Turquía), y murió el 14 de septiembre del año 407 en Comana, en la región de Capadocia (también en Turquía).
Juan Crisóstomo se destacó por su elocuencia y sabiduría en la predicación y la enseñanza de la fe cristiana. Fue ordenado sacerdote y posteriormente obispo de Constantinopla, donde continuó su labor de predicación y defensa de la ortodoxia cristiana.
Además de sus habilidades como orador y predicador, San Juan Crisóstomo es recordado por su compromiso con la justicia social y su defensa de los pobres y oprimidos. Es autor de numerosos sermones y tratados teológicos que siguen siendo ampliamente estudiados y apreciados en la tradición cristiana.
San Juan Crisóstomo es venerado como santo en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y otras denominaciones cristianas. Su fiesta se celebra el 13 de septiembre en el calendario litúrgico católico y el 13 de noviembre en la Iglesia Ortodoxa, en memoria de su vida de santidad y su contribución a la teología y espiritualidad cristianas.
Oración a San Juan Crisóstomo
¡Oh doctor insigne, san Juan Crisóstomo!,
tú que siempre alentaste con sabiduría
la práctica de la justicia y de la caridad
y que con tus elocuentes sermones
predicaste con brillantez la Palabra Divina,
ilumínanos con tus obras y palabras
y fortalécenos en los momentos difíciles
con el ejemplo de tu invencible constancia.
Obispo San Juan Crisóstomo
tú que demostraste enorme fortaleza y valor
ante las más duras pruebas a que fuiste sometido,
que fuiste difamado, injustamente acusado,
perseguido, agredido brutalmente y desterrado,
concédenos la energía y el ánimo necesario
para sobrellevar estos momentos difíciles
llenos de amargura y desconsuelo,
haz que no nos abandonen la fe y la esperanza,
para que podamos continuar la lucha
a pesar de las injusticias que nos rodean,
para que, fortalecidos y ayudados
con tu benéfica intercesión
podamos salir victoriosos en:
(hacer la petición)
San Juan Crisóstomo,
tú que fuiste sal de la tierra y luz del mundo,
tú que difundiste con claridad las Enseñanzas,
y con santa paciencia resististe en los infortunios
defiéndenos a todos de la injusticia y el error,
lleva nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso
y ruégale nos conceda lo que confiadamente solicitamos.
San Juan Crisóstomo,
pídele también que nos ayude a amar al prójimo,
que nos dé la gracia de asumir el Evangelio
como camino, regla y vida en nuestro ser y actuar,
y que nos bendiga con los dones y talentos necesarios
para alcanzar la Gloria Celestial.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Comentarios