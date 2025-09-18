Santoral del 18 de septiembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a Santa Sofía

Santa Sofía, también conocida como Santa Sofía de Roma, fue una mártir cristiana que vivió en el siglo II en la ciudad de Roma. Poco se sabe sobre su vida, pero según la tradición cristiana, Sofía fue una mujer de gran fe que soportó el martirio por negarse a renunciar a su creencia en Cristo.

Se dice que Sofía fue torturada y ejecutada durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Adriano, alrededor del año 138 d.C. Su valiente testimonio de fe y su disposición a morir por Cristo la convirtieron en una figura venerada en la Iglesia primitiva.

La festividad de Santa Sofía se celebra el 30 de septiembre en el calendario litúrgico católico y el 18 de septiembre en la Iglesia Ortodoxa, en memoria de su vida y martirio.

