Santoral del 18 de septiembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a Santa Sofía
La Iglesia Católica celebra hoy a Santa Sofía, una mártir cristiana que vivió en el siglo II en la ciudad de Roma. Los detalles.
Santa Sofía, también conocida como Santa Sofía de Roma, fue una mártir cristiana que vivió en el siglo II en la ciudad de Roma. Poco se sabe sobre su vida, pero según la tradición cristiana, Sofía fue una mujer de gran fe que soportó el martirio por negarse a renunciar a su creencia en Cristo.
Se dice que Sofía fue torturada y ejecutada durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Adriano, alrededor del año 138 d.C. Su valiente testimonio de fe y su disposición a morir por Cristo la convirtieron en una figura venerada en la Iglesia primitiva.
La festividad de Santa Sofía se celebra el 30 de septiembre en el calendario litúrgico católico y el 18 de septiembre en la Iglesia Ortodoxa, en memoria de su vida y martirio.
El santoral de septiembre 2025: descubrí los santos que se celebran cada día
- 1 de septiembre – San Gil
- 2 de septiembre – Beato Marcelo Spínola, obispo
- 3 de septiembre – San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia
- 4 de septiembre – San Marino
- 5 de septiembre – Santa Teresa de Calcuta
- 6 de septiembre – San Eleuterio
- 7 de septiembre – Santa Regina
- 8 de septiembre – Natividad de la Santísima Virgen María
- 9 de septiembre – San Pedro Claver, presbítero
- 10 de septiembre – San Nicolás de Tolentino, presbítero
- 11 de septiembre – San Paciente
- 12 de septiembre – Santísimo Nombre de María
- 13 de septiembre – San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia
- 14 de septiembre – Exaltación de la Santa Cruz
- 15 de septiembre – La Virgen de los Dolores
- 16 de septiembre – San Cornelio, papa y mártir, y San Cipriano, obispo y mártir
- 17 de septiembre – Sagrados estigmas de San Francisco de Asís
- 18 de septiembre – Santa Sofía de Roma
- 19 de septiembre – San Francisco María de Camporosso
- 20 de septiembre – San Andrés Kim Taegon, presbítero y mártir, Pablo Chong Hasang, mártir, y Compañeros, mártires
- 21 de septiembre – San Mateo, apóstol y evangelista
- 22 de septiembre – San Mauricio y compañeros mártires
- 23 de septiembre – San Pío de Pietrelcina, presbítero
- 24 de septiembre – Nuestra Señora de la Merced
- 25 de septiembre – San Cleofás
- 26 de septiembre – San Vicente de Paúl, presbítero
- 27 de septiembre – Santos Cosme y Damián, mártires
- 28 de septiembre – San Wenceslao, mártir
- 29 de septiembre – Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
- 30 de septiembre – San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia
