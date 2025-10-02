Santoral del 2 de octubre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a Ángel Custodio

El término ‘Ángel Custodio’ se refiere a la creencia religiosa en un ángel enviado por Dios para proteger, guiar y acompañar a una persona en particular. Según la tradición cristiana, se cree que cada individuo tiene un ángel asignado por Dios desde el momento de su nacimiento, cuya misión es velar por su bienestar espiritual y físico.

La creencia en el Ángel Custodio se basa en varias referencias bíblicas, como el Salmo 91:11-12, que dice: ‘Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.’ También se encuentra en la enseñanza de Jesús en el Evangelio según Mateo, donde habla de los ángeles de los niños viendo siempre el rostro de Dios en el cielo.

La festividad del Ángel Custodio se celebra el 2 de octubre en la Iglesia Católica y en algunas otras tradiciones cristianas, como un día para recordar y agradecer la protección y guía proporcionadas por estos seres celestiales.

Oración al Ángel Custodio

Ángel de Dios,

que eres mi custodio,

pues la bondad divina

me ha encomendado a ti,

ilumíname, guárdame, defiéndeme

y gobiérname.

Amén.