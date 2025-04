Santoral del 21 de abril 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Anselmo

San Anselmo de Canterbury fue un teólogo, filósofo y arzobispo medieval, venerado como santo en la Iglesia Católica. Nació en Aosta, en el Reino de Borgoña, alrededor del año 1033, y se destacó por su profunda reflexión teológica y su defensa de la fe cristiana. Repasamos su historia.

San Anselmo: celebración de su vida y legado

San Anselmo ingresó al monasterio benedictino de Bec a una edad temprana y se convirtió en prior y luego abad de la abadía. Sus escritos teológicos, especialmente su obra titulada «Proslogion«, lo convirtieron en una figura destacada en el desarrollo del pensamiento teológico y filosófico medieval.

En 1093, Anselmo fue nombrado arzobispo de Canterbury, uno de los cargos más importantes de la Iglesia en Inglaterra en ese momento. Durante su arzobispado, luchó por la independencia de la Iglesia frente a la interferencia del poder secular y defendió la autoridad papal.

San Anselmo es recordado por su profunda devoción a Dios, su compromiso con la razón y la fe, y su defensa de la doctrina cristiana. Murió el 21 de abril de 1109 en Canterbury, Inglaterra, y fue canonizado por el Papa Alejandro II en 1163.

Su festividad se celebra el 21 de abril en el calendario litúrgico católico, recordando su vida y su contribución al pensamiento teológico y filosófico cristiano.

San Anselmo: una oración breve

Esta es una oración abreviada para solicitar la gracia de San Anselmo:

Oh Señor, Dios mío,

Enséñale a mi corazón dónde y cómo buscarte,

dónde y cómo encontrarte.

Tú eres mi Señor y mi Dios, y nunca te he visto.

Me has creado y recreado; todo lo bueno que tengo viene de ti,

y aún no te conozco.

Aún no he cumplido aquello para lo cual fui creado.

Amén.