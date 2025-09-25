Santoral del 25 de septiembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Cleofás

San Cleofás es un personaje mencionado en el Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento. Según la tradición cristiana, Cleofás fue uno de los discípulos que caminaban hacia el pueblo de Emaús el día de la Resurrección de Jesús. Durante este camino, Jesús se les unió, pero sus ojos fueron retenidos para que no lo reconocieran. Durante la cena en Emaús, Jesús se reveló a ellos y luego desapareció.

San Cleofás es considerado por algunos como el mismo que el esposo de María, la madre de Jesús, lo que lo relacionaría con San José, y como el padre de San Simeón, uno de los setenta discípulos de Jesús y obispo de Jerusalén.

La fiesta de San Cleofás se celebra el 25 de septiembre en el calendario litúrgico católico, aunque su veneración no es tan prominente como la de otros santos.

Oración a San Cleofás

Confesamos, Señor, que solo tú eres santo y que sin ti nadie es bueno, y humildemente te pedimos que la intercesión de San Cleofás venga en nuestra ayuda para que de tal forma vivamos en el mundo que merezcamos llegar a la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.