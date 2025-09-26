Santoral del 26 de septiembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Cosme

San Cosme es un santo cristiano venerado en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa. Según la tradición cristiana, San Cosme fue uno de los famosos médicos cristianos conocidos como los Santos Cosme y Damián. Se cree que vivieron en el siglo III en la región de Cilicia, en Asia Menor, y ejercieron la medicina gratuitamente, combinando su práctica médica con la predicación del Evangelio.

San Cosme y su hermano gemelo, San Damián, ganaron fama por sus habilidades médicas milagrosas y por curar a los enfermos sin cobrar dinero. Según la tradición, también convirtieron a muchos al cristianismo a través de sus obras y su testimonio de fe.

Los Santos Cosme y Damián son venerados como los patrones de los médicos, cirujanos, farmacéuticos y enfermeras, y su fiesta se celebra el 26 de septiembre en el calendario litúrgico católico y el 1 de julio en la Iglesia Ortodoxa.

Oración de San Cosme y San Damián para pedir salud

Gloriosos Santos Cosme y Damián, con humildad y confianza de hijo devoto, me postro lleno de fe frente a ustedes para implorar su potente protección.

La piedad que han tenido frente a los que sufren me animan a pedir por la sanación de (mencionar el nombre de la persona enferma).

Sé que una palabra de ustedes puede obtener del Señor esta esperada gracia. Escuchen por favor mi súplica.

Gloria al Padre…

Valientes Mártires, ustedes pueden hacer que nuestro Señor Jesucristo escuche mis oraciones, Él que atravesó Palestina beneficiando a todos y sanado a los enfermos, no podrá desoír mis gemidos, si mis plegarias llegan a Su Majestad a través de su poderosa intercesión.

Gloria al Padre…

Poderosos Santos, sus corazones, siempre inflamados por el fuego sagrado que el Redentor vino a traer sobre la tierra para la salvación de la humanidad, han consolado a los que con fe han recurrido a ustedes en las tribulaciones de la vida.

Tengo la seguridad que no seré desilusionado en mi esperanza de la sanación del cuerpo y del alma.

Gloria al Padre…