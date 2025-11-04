Santoral del 4 de noviembre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Carlos Borromeo

San Carlos Borromeo fue un cardenal y arzobispo italiano del siglo XVI, conocido por su dedicación a la Iglesia Católica y su papel en la Contrarreforma. Nació en Arona, Italia, en 1538, en una familia noble y poderosa.

Carlos mostró una profunda devoción religiosa desde una edad temprana y recibió una educación excepcional en la Universidad de Pavía. A pesar de su juventud, fue nombrado cardenal por su tío, el papa Pío IV, y más tarde se convirtió en arzobispo de Milán.

San Carlos Borromeo se destacó por su celo pastoral y su compromiso con la reforma de la Iglesia. Luchó contra la corrupción y el nepotismo dentro de la Iglesia, promovió la educación religiosa y fundó seminarios para la formación de sacerdotes.

Además de sus esfuerzos de reforma, San Carlos Borromeo también se distinguió por su caridad y su dedicación a los enfermos y necesitados. Durante la epidemia de peste que azotó Milán en 1576, trabajó incansablemente para atender a los enfermos y moribundos, arriesgando su propia vida en el proceso.

La devoción a San Carlos Borromeo perdura hasta el día de hoy, y es considerado un modelo de santidad y servicio para la Iglesia. En su festividad, los fieles recuerdan su vida ejemplar y buscan su intercesión en sus propias vidas y necesidades.

Oración a San Carlos Borromeo

¡Oh! insigne padre de los pobres San Carlos Borromeo,

ángel de la caridad para enfermos y necesitados,

y para todos modelo de fe, de humildad,

de pureza, de virtudes,

y de constancia en el sufrimiento.

Empleaste todos tus dones

para la mayor gloria de Dios,

y para la salvación de los hombres,

siempre con un sacrificio total,

hasta el punto de ser víctima

de tu bondadosa entrega.

Concede a nosotros, tus devotos,

firmeza en nuestros propósitos,

fuerte espíritu de sacrificio

y tenacidad y constancia,

para el bien de nuestras vidas, almas y mente.

Amén.