Santoral del 4 de noviembre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Carlos Borromeo

La Iglesia Católica celebra hoy a San Carlos Borromeo, un cardenal y arzobispo italiano del siglo XVI. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

San Carlos Borromeo.

San Carlos Borromeo fue un cardenal y arzobispo italiano del siglo XVI, conocido por su dedicación a la Iglesia Católica y su papel en la Contrarreforma. Nació en Arona, Italia, en 1538, en una familia noble y poderosa.

Carlos mostró una profunda devoción religiosa desde una edad temprana y recibió una educación excepcional en la Universidad de Pavía. A pesar de su juventud, fue nombrado cardenal por su tío, el papa Pío IV, y más tarde se convirtió en arzobispo de Milán.

San Carlos Borromeo se destacó por su celo pastoral y su compromiso con la reforma de la Iglesia. Luchó contra la corrupción y el nepotismo dentro de la Iglesia, promovió la educación religiosa y fundó seminarios para la formación de sacerdotes.

Además de sus esfuerzos de reforma, San Carlos Borromeo también se distinguió por su caridad y su dedicación a los enfermos y necesitados. Durante la epidemia de peste que azotó Milán en 1576, trabajó incansablemente para atender a los enfermos y moribundos, arriesgando su propia vida en el proceso.

La devoción a San Carlos Borromeo perdura hasta el día de hoy, y es considerado un modelo de santidad y servicio para la Iglesia. En su festividad, los fieles recuerdan su vida ejemplar y buscan su intercesión en sus propias vidas y necesidades.

Oración a San Carlos Borromeo

¡Oh! insigne padre de los pobres San Carlos Borromeo,
ángel de la caridad para enfermos y necesitados,
y para todos modelo de fe, de humildad,
de pureza, de virtudes,
y de constancia en el sufrimiento.

Empleaste todos tus dones
para la mayor gloria de Dios,
y para la salvación de los hombres,
siempre con un sacrificio total,
hasta el punto de ser víctima
de tu bondadosa entrega.

Concede a nosotros, tus devotos,
firmeza en nuestros propósitos,
fuerte espíritu de sacrificio
y tenacidad y constancia,
para el bien de nuestras vidas, almas y mente.

Amén.


