Santoral del 9 de septiembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Pedro Claver

San Pedro Claver fue un misionero jesuita español del siglo XVII conocido por su trabajo con los esclavos africanos en la ciudad de Cartagena de Indias, en lo que hoy es Colombia. Nació el 26 de junio de 1580 en Verdu, Cataluña, España, y murió el 8 de septiembre de 1654 en Cartagena de Indias.

Pedro Claver dedicó su vida al servicio de los más necesitados, especialmente de los esclavos africanos que eran traídos a América para trabajar en las plantaciones y minas. Se le conoce como el ‘apóstol de los esclavos‘ por su incansable labor en favor de su liberación, su evangelización y su defensa de sus derechos humanos.

A pesar de la oposición y la indiferencia de muchas personas de su tiempo, Pedro Claver continuó su trabajo con determinación y compasión. Pasó gran parte de su vida atendiendo a los esclavos enfermos y moribundos, consolándolos en su sufrimiento y defendiendo su dignidad ante las autoridades civiles y eclesiásticas.

San Pedro Claver fue canonizado por el Papa León XIII en 1888 y su fiesta se celebra el 9 de septiembre en el calendario litúrgico católico. Es venerado como patrón de los derechos humanos y de Colombia, y su ejemplo sigue inspirando a las personas en todo el mundo a trabajar por la justicia y la solidaridad.

Oración de Intercesión a San Pedro Claver

Dios amado padre nuestro, que creaste al hombre a tu imagen y semejanza y por medio de nuestro hermano Jesucristo que se entregó hasta la muerte, lo redimiste; te damos gracias por tus innumerables beneficios y por habernos regalado a nuestro patrono San Pedro Claver quien contribuyó con sus fatigas al rescate de la dignidad de las personas desde su entrega incondicional a los esclavos.

Te pedimos, por su intercesión, que nos ayudes a luchar contra las nuevas formas de esclavitud y a ponernos al servicio de los hombres, para que en cada uno de ellos rescatemos tu imagen y podamos vivir como hermanos.

Amén.