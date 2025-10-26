¿Se puede votar con el DNI digital?: La respuesta clave en estas elecciones 2025

¿Vas a votar hoy, domingo 26 de octubre 2025? Antes de salir, es fundamental chequear qué documentos están habilitados para estas Elecciones 2025, ya que el DNI digital de la app Mi Argentina no es válido para votar.

Esta es la aclaración clave que reiteró la Cámara Nacional Electoral (CNE) ante las dudas frecuentes. Para que no te sorprendan en la mesa y puedas votar sin problemas, te detallamos acá cuáles son los únicos DNI (tarjeta y libreta) que sí están permitidos para emitir el sufragio.

Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar este 26 de octubre 2025?

De acuerdo a lo informado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), para emitir el sufragio este domingo 26 de octubre 2025, es obligatorio presentar uno de los siguientes documentos físicos, el cual debe ser el último ejemplar tramitado por el ciudadano (el que figura en el padrón o uno posterior):

DNI libreta verde.

DNI libreta celeste.

DNI tarjeta (del modelo que acompañaba a la libreta celeste).

DNI tarjeta (el modelo actual).

Importante: No se permitirá votar a quien se presente con un documento anterior al que figura en el padrón electoral, pero sí a quien tenga una versión más nueva.

Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos que no son válidos para votar este domingo 26 de octubre 2025?

Por su parte, estos son los DNI que no son válidos para votar hoy, domingo 26 de octubre 2025:

La versión del DNI que se encuentra en la aplicación «Mi Argentina» no es válida para acreditar la identidad ante las autoridades de mesa.

que se encuentra en la aplicación para acreditar la identidad ante las autoridades de mesa. Tampoco tienen validez las copias digitales en el celular ni las capturas de pantalla.

Con información de Noticias Argentinas.-