¿Cómo se vota con la Boleta Única Papel?: El paso a paso para estas elecciones 2025

Este domingo 26 de octubre 2025 se celebran las Elecciones legislativas en Argentina, marcadas por el debut de la Boleta Única Papel (BUP) en la mayoría del país. ¿Tenés dudas sobre cómo votar con este nuevo sistema? Es la principal novedad de la jornada, donde se renuevan bancas de diputados y senadores. Para que puedas votar informado y sin inconvenientes, te explicamos el paso a paso oficial de la Dirección Nacional Electoral.

Boleta Única Papel guía paso a paso: cómo votar correctamente

Este domingo 26 de octubre 2025, entre las 8 y las 18, tenés que dirigirte a la escuela de votación; al respecto, podés consultar dónde votás a través de la web o en la app Mi Argentina. Al llegar a tu mesa electoral, debés entregar el Documento Nacional de Identidad (DNI) a la autoridad de mesa.

Ahora, este es el paso a paso para votar con la Boleta Única Papel (BUP) este domingo 26 de octubre 2025, en las elecciones legislativas:

PASO 1.

Entrega de la Boleta Única Papel (BUP).

La autoridad de mesa desprenderá la Boleta Única Papel del talonario, la firmará y te la entregará junto con una lapicera para que accedas a la cabina de votación o cuarto oscuro.

PASO 2.

Boleta Única Papel (BUP).

En la Boleta Única Papel (BUP) vas a encontrar las listas de cada fuerza política, separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales.

Sobre ella, marcá con la lapicera la opción de tu preferencia en el recuadro correspondiente. Recordá que es una marca por categoría.

PASO 3.

Emití tu voto.

Ahora, doblá la Boleta Única Papel siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa y que tu voto permanezca oculto.

Te dirigís a la mesa, introducís la boleta en la urna y firmás el padrón.

¡Listo! Ya emitiste tu voto.