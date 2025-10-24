Elecciones 2025: ¿habrá clases el lunes 27 de octubre en las escuelas de Neuquén y Río Negro?

Este domingo 26 de octubre las escuelas de Neuquén y Río Negro serán ocupadas para emitir el voto por las elecciones 2025. De 8 a 18, inclusive, las aulas y los pasillos estarán ocupados por las urnas que revelarán quiénes serán los diputados y senadores que representarán a los neuquinos y rionegrinos en el Congreso de la Nación. ¿Estarán listos los establecimientos para recibir a los y las estudiantes este lunes a primera hora?

Los gobiernos de Neuquén y Río Negro garantizaron que el próximo lunes 27 de octubre habrá clases con normalidad en todas las escuelas. Las familias y la comunidad educativa pueden asistir a las jornadas escolares en los horarios habituales, ya que las autoridades han dispuesto un operativo especial para asegurar la limpieza y el acondicionamiento de los edificios.

Operativo de limpieza para garantizar las clases en Neuquén

En la provincia de Neuquén, el Consejo Provincial de Educación (CPE) informó oficialmente que las 813 escuelas afectadas al proceso eleccionario no verán interrumpido su dictado de clases. La clave para esta decisión radica en un trabajo articulado que involucra al Estado provincial, los municipios, los Consejeros Escolares y el personal de servicio de apoyo.

Este equipo conjunto será el encargado de llevar a cabo la limpieza de los edificios inmediatamente después de finalizados los comicios, el mismo domingo.

El objetivo del operativo es garantizar que las instituciones se encuentren en las condiciones correspondientes para el normal desarrollo de las actividades educativas. Esto incluye la desinfección y el reordenamiento de las aulas utilizadas para la votación.

Río Negro: horarios habituales en todas las escuelas

En Río Negro ocurrirá lo mismo. Las autoridades confirmaron que todas las instituciones educativas que brinden sus instalaciones para el desarrollo de las elecciones legislativas realizarán las actividades escolares el lunes en los horarios habituales de cada establecimiento.

De esta manera, el sistema educativo de ambas provincias se prepara para cumplir con el deber cívico el domingo sin comprometer la continuidad pedagógica el inicio de la semana.